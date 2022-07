ŠAKOV MENADŽMENT NIJE UMEO DA SE ORGANIZUJE! Adreana se oglasila ZA KURIR, odogovorila na optužbe koje joj je uputio Polumenta

Nedavno je buknuo novi estradni rat, kada je Šako Polumenta izjavio da je Andreana Čekić krivac što njihov duet " Krvna grupa" ima malo pregleda na Jutjubu.Tim povodom pevačica je objasnila za Kurir da je ipak neorganizovnost njenog kolege osnovni razlog što se pesma nije plasirala na pravi način.

- Žao mi je što duet nije jače odjeknuo, ali mislim da ima vremena za to. Kada me je Šako pozvao da gostujem u pesmi, rado sam prihvatila. Odmah sam mu rekla da sam prezauzeta zbog mnogobrojnih poslovnih obaveza i da ne znam kada ću moći da snimim spot i odradim sve ostale stvari koje su potrebne.

U startu sam mu naglasila da uskoro treba da izađe i moja solo pesma koju sam najavila čak godinu dana ranije - rekla je Andreana i otkrila sa kakvim se sve problemima susretalala prilikom promocije pesme:

- Šako me je zamolio da se pesma premijerno i što pre emituje u "Amidži šouu", što sam ja ispoštovala i sama zamolila organizatorku emisije da to realizuje. Ona je devojka jedva našla termin jer je sve bilo popunjeno unapred i na kraju smo se dogovorili da to bude 7. juna ove godine. Šako i njegov menadžment su prvo rekli da im taj datum odgovara, a nakon sat vremena su mi javili da spot ne može da se završi tako brzo, pa su ga tako tri puta otkazivali i zakazivali ponovo. Inače, spot je snimljen dve nedelje pre dogovorenog termina za emisiju.

Organizatorku i PR Ognjenove emisije sam mnogo izmaltretirala i onda mi je devojka rekla da dođem sama sa solo pesmom, a da ćemo duet sa Šakom emitovati kada on bude spreman. To je razlog zašto su u emisiji obe pesme emitovane premijerno - ispričala je Čekićeva.

- Nisam imala nikakvu lošu nameru, nije ni logično da ja bojkotujem nešto o čemu učestvujem - zaključila je Andreana.

Kurir.rs/ Ana Denda

