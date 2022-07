J*BEM IM MATER! ŠAKO POLUMENTA ISPROZIVAO Andreanu Čekić i okrivio je za NEUSPEH! BUKTI NOVI ESTRADNI RAT

Pevač Šako Polumenta objavio je nedavno duetsku pesmu "Krvna grupa" sa koleginicom Andreanom Čekić, koju je okrivio za neuspeh. Naime, ekipa emisije "Ekskluzivno" posetila je njegov nastup, a pevač je okrivio pevačicu zbog toga što pesma nema više pregleda.

- Sa Čekićkom sam objavio pesmu. Možda sam očekivao malo više, strahovito je dobra pesma, ali možda je to što nas nema na terenu. Za to je ona kriva. Žao mi je što sam toliko energije uložio. Ova pesma stoji na milion i po pregleda, neke kolege po 15, 20 miliona... - rekao je Šako.

foto: Damir Dervišagić

Što je ona kriva? - upitali su Šaka.

Imali smo jedno gostovanje na TV-u, trebalo je više da poradimo na tome i nije trebalo tu noć da se izdaju dve pesme. Tragično, toliko sam dao sebe, to sve skupo košta, odjednom se pojavi druga pesma, to se reklamira, a ovo ne. U srcu mi je, volim je, gotivim, ali ja živim drugim životom, odgovornim. Odgovoran sam prema kolegama, kako na privatnom, tako i na poslovnom polju. Ona je dobar vokal, dobar čovek, ali nešto je tu zatajilo. Trebalo je da se fokusiramo na našu pesmu, koja je i te kako dobra. Nisam hteo ništa da kažem, ja držim do sebe, nedostižan sam. Ne kucam ni na čija vrata - odgovorio je pevač.

foto: Ana Paunković

Pevač je progovorio i o novim eksplicitnim slikama koje su isplivale.

Stigla nam je neka slika, opet si slao nekoj devojci - upitan je Šako.

- J*bem im mater, što da se sekiram oko toga? Može svašta da se piše o meni, ništa mi nje možete - odgovorio je pevač.

kurir.rs/pink.rs

Bonus video:

00:54 Šako Polumenta opet šalje Eksplicitne snimke devojkama