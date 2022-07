JOVANA, NE SME DLAKA SA GLAVE DA TI FALI! JK BRANI JEREMIĆKU Karleuša uputila BRUTALNU poruku: Gde su hrabri Srbi da zaštite ženu?

Pevačica Jelena Karleuša stala je na stranu Jovane Jeremić koja tvrdi da su joj ljudi Velje Nevolje slali preteće poruke.

Jovana je rekla da se sve desilo zbog starlete Maje Marinković sa kojom je u sukobu, pa umešala i Tamaru Đurić. Maja i Tamara ne prestaju da vređaju voditeljku, a sada se oglasila pevačica Jelena Karleuša koja je rešila da na Instagram postavi brutalnu poruku.

"Kakva smo mi to zemlja gde se upućuju najstrašnije pretnje jednoj ženi, Jeremić Jovani, koja je i majka i javna ličnost a da svi u tome vide zabavu i sprdnju? Hajde, ja sam na to navikla kad je reč o meni, ali me želudac boli kad to druge žene doživljavaju a nema ni jednog šmekera da ih zaštiti, eto samo zato što su žene...", napisala je Jelena, pa nastavila:

"Postali smo društvo gde se žene javno ponižavaju, vređaju, preti im se... I niko u tome ne vidi ništa loše... Ok, ja ću izaći na kraj sa jednim Lukasom koji vređa mene i moju porodicu jer je on bezopasan, ili sa drugim patuljcima koji reže na mene znajući da nema muškarca koji će stati iza mene (mogu ja i sama) ali ovde padaju ozbiljne pretnje ženi koja ima dete... Gde su hrabri Srbi da zaštite ženu? Jovana, ne sme tebi dlaka sa glave da fali."

Kurir.rs/K.Đ.

