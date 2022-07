POSLE DALILINOG SNIMKA IZ KOLA, ANĐELO OTVORIO DUŠU: Zadrugar otkrio da li je u VEZI sa Dragojevićkom, pa se javila i BESNA BIVŠA!

Dalila Dragojević i Filip Car okončali su vezu samo nekoliko dana nakon izlaska iz "Zadruge 5", a od tad i jedno i drugo tvrde da je ovo konačni raskid i da više ne postoji mogućnost da dođe do pomirenja.

Ona je noćas objavila snimak iz auta sa misteriozinim muškarcem, a fanovi su odmah posimnjali da se radi o Anđelu Rankoviću sa kojim je u rijalitiju imala simpatije.

Svoje sumnje potkrepili su i dokazima u vidu fotografija na kojima se vidi da Ranković ima identičan sat kao momak iz Dalilinog snimka.

Isto tako, Anđelo se nalazi u Italiji trenutno, a Dalila se svojim fanovima juče požalila da je zakasnila na let.

Anđelo se ovim povodom oglasio i rekao da on ipak nije Dalilin novi dečko.

- Nisam sa Dalilom. To su gluposti. Kakva Budva ja idem za par dana u Španiju na odmor sa društvom - rekao je bivši zadrugar.

Povodom ove vesti oglasila se i Sandra Rešić, Anđelova bivša devojka.

- Da, upravo mi je preplavljen inboks slikama i snimcima baš tim, od sata preko šortsa teksas, do palca na ruci, sve onako obeleženo bojama. I na kraju jedna od omiljenih pesama valjda njegovih, Relja izvodi ja mislim. Iskreno, ne znam šta da kažem, kuglu nemam, mogu samo da sumnjam, da pravo kažem - ne zanima me. Ali ako jeste tačno, za nju nemam ništa da kažem, ona je slobodna devojka, može da radi sta hoće, a on, opet PONAVLJAM, AKO JE ISTINA, ne tvrdim, niti mogu znam, onda samo mogu da kažem iskoristio je moju emociju i to onako najniže, razočarana sam u sebe, što nisam verovala sopstvenim rečima. Verovala sam njemu. Ako je istina, onda sam ja zvanično lečila njegovu depresiju za njom. A onda, dragi moji, sam ja najveća budala na svetu, a njemu na dušu sve. Zloupotreba tuđih emocija kroz priču o divnom vaspitanju, dajte molim vas - rekla je Sandra.

