BRUTALNO DOBAR PAR! Kosjerina uživa na moru sa verenikom, retko kad deli INTIMU, a sad ODUŠEVILA SVE! (FOTO)

Voditeljka Dragana Kosjerina retko objavljuje na društvenim mrežama svoju intimu.

Ipak, sada je napravila izuzetak. Dragana je objavila fotografiju sa verenikom Bojanom Perduvom, koji joj je dao verenički prsten pre gotovo 3 godine.

- Leto je. Lepo je - napisla je zgodna voditeljka uz fotografiju.

Inače, Bojan je uspešan stomatolog koji radi na više evropskih destinacija. Na njegovom Instagram nalogu stoji da radi u Portugalu i Srbiji, dok stomatološka ordinacija u kojoj je posluje na teritorije Italije i Beograda. Pedruv između Portugala, Italije i Srbije očigledno nađe vremena da vidi svoju Draganu, budući da je ona više puta isticala kako je njime veoma zadovoljna.

- Bojan se meni dopada, dopada mi se njegov posao, njegov odnos prema poslu, odnos prema mom poslu, način na koji me tretira. Tu je splet okolnosti, to što je on stomatolog nije me opredelilo, ali je možda malo pomoglo. Našli smo se, to je jedna od onih ljubavnih priča koje se dogode kad ih ne planirate. Počne da se razvija onako kako niste očekivali, a onda možete samo da uživate - rekla je ranije Dragana za medije, a više nego očigledno je da ona i Bojan uživaju u zajedničkim ternucima.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs