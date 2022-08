ŠOK INTERVJU MARKA ĐEDOVIĆA! Svi čekali da BEZ DLAKE zadrugarima istinu SASPE U LICE! Ono što je rekao za Dejana prepričavaće se!

Marko Đedović nema dlake na jeziku, pa su ga u protekle tri sezone "Zadruge" često doživljavali kao najrealnijeg komentatora koji svima sve kaže u lice. U razgovoru za Svet, on priznaje da je trenutno vrlo popularno pljuvati Dalilu Dragojević, ali on to neće činiti.

"Šta da ti kažem za nju. Kao novinar gledam na nju kao na topovsko meso, a na rijaliti kao televizijski program. Ona je osoba koje izaziva podeljene emocije, drugačiji doživljaj. U momentu bih je bacio preko ograde od besa, a u drugom bih je branio od svih. Ona ima dve ličnosti i nju to vodi u propast. Nema balans. Kao osoba, drug je korektna, nikom od nas ništa nije uradila. Ni narodu ništa nije uradila, ali je ne vole. Popularno je pljuvati Dalilu, ali ja neću. Sve će to proći. Sebi je najgore uradila, ali zar zato mi treba da je ne volimo?"

Ali ona je i Dejanu loše uradila, ne samo sebi. "Ja pričam o odnosu prema meni i zadrugarima i o ljudima koji nisu bili u direktnom ljubavnom odnosu sa njom. Ona je dosta toga uradila i Dejanu i Filipu, kao što su i oni njoj. Bio sam jedina osoba koja je u svim trenucima bila dobra s njom i Dejanom, ostali su se delili zbog naroda, straha ili nekih ličnih razloga."

Kažu da je na početku sve to bio dogovor između Dejana i nje?

"Ja sam ubeđen da je kod njih postojao dogovor koji se oteo kontroli. Siguran sam da su spremni na takve stvari. Oboje su hteli da se igraju sa Filipom, ali je sve to išlo predaleko. Zato su se toliko štitili i nisu iznosili informacije jedno o drugom na početku, tek kad su videli da nema ništa od pomirenja, tad je krenuo haos. Oni nisu osobe koje bi ostale u rijalitiju do kraja, a da nešto epohalno ne urade. Sumanuto je da su oni relevantni komentatori pored mene, Miće, Sandre, Marije Kulić. Ne bi stigli do kraja da nije bilo ovako i oni su bili svesni toga."

Zašto je Huso podržavao Dejana dok se dešavao taj haos?

"To mi je proseravanje, iskreno. Huso je držao kafane, a ja sad da se uzdam u njegove moralne norme, ne mogu. Ne pije mi vodu sve to što je on pričao. Kad je video koliko su svi napolju kivni, hteo je da izbegne osudu naroda kao njen otac. Ne želim da verujem da je lud da podržava nekog drugog, a ne svoje dete. Ratnim zločincima idu porodice u posetu, podržavaju ih, pa mi nije jasno što se Huso u nekom momentu odrekao ćerke, i podržao zeta. Neka bude da je to bila trenutna odluka, ne želim da verujem da je lud." Šta misliš, kako će Dejan i Dalila da iskoriste popularnost?

"Nikako, ovo je negativna popularnost, kakvu su stekli Tara i Ša. Dalila može ponovo da uđe u rijaliti i da ima veći honorar. Oni nemaju posebne talente da bi to iskoristili i u javnosti bili zanimljivi i dragi, a i da ih imaju, ne bi prošli. Da igraju oko šipke, mogu i bez rijalitija, a da pevaju ne znaju. Nažalost, ljudi koji naprave takve stvari, a nemaju ni znanje ni zvanje, loše profitiraju. Dobiće čir na želucu, kupiće kola i to je to. Koliko sam čuo, imaju dosta kazni, pa im neće puno para ostati. Ja im želim da postanu milioneri."

Dejan je od jednog od najomraženijih učesnika postao miljenik nacije i pobednik. Kako?

"Našem narodu što je nešto gore, to je bolje, zato je i pobedio. Njegov najveći uspeh je što se pomirio sa porodicom i vrato kući. Naš narod voli žrtve, voli kad smo nesrećni, tužni. Tog Dejana ni u drugim rijalitijima nisu nešto voleli i moralo je da mu se desi nešto loše da bi ga podržali. U tom smislu, da bog da nikad nemao podršku naroda kakvu su imali Kija Kockar i Dejan Dragojević. Kija je dobia tumor posle svega, to su posledice stresa. Njemu neka je Bog u pomoći. Ja sam podžavao Kiju jer je bezobrazna, jer im se usrala u boravak u rijalitiju, sve nasankala, a ne zato što je bila žrtva. Nisam je podržavao jer je izgubila tvrd kurac pa našla drugi, uf za to me je baš bilo briga. I ja sam imao teške momente, ali kod mene niste videli ciku, vrisku, plač. Ne mislim da je lepo da me neko gleda dok mi cure bale iz usta i cmizdrim, pa da kaže kako sam ja dobar dečko."

Car posle svega preti da će Dalilu da uništi nekim snimcima i slikama?

"Meni je to katastrofa, da to radiš ljudima za koje si pričao nekad da ih najviše voliš. Nisam primetio da mu je Dalila stala na žulj, da ga je prevarila ili bilo šta, pa da hoće da joj se usere u život. Ne sviđa mi se njegov postupak uopšte. Zbog onog što je Dejanu uradila, njemu sam rekao da ustane i da joj se posere u usta dok spava. S njegove strane to bi mi bilo opravdano. Car i dalje ima nekontrolisane emocije prema Dalili. Tu je takmičenje kompleksa. Oboje imaju emocije, ali nisu inteligentni, moguće je pomirenje, ali i raskid."

Da li veruješ da će Aleksandra i Dejan opstati?

"Mislim da je Aleks imala neku emociju prema Dejanu, da je to bila zaljubljenost i dopadljivost, ali u veze posle dugih veza ne verujem. Posle 17 dana od raskida sa Dalilom ulazak u novu vezu sa drugom devojkom... Nešto mi tu ne štima. Mislim da oni neće biti zajedno u budućnosti. Aleksandra je imala svoju svrhu u tom trenuku. Nije mala stvar gledati svoju suprugu kako seksualno opšti sa drugom osobom. Posle petogodišnjeg sedenja u selu od 150 ljudi i bez ulične rasvete, Dejan će da se malo prokurva. Samo da ne dobije neku bolest i da ima meru."

Kako gledaš na druženje, a posle i svađu Sandre Rešić i Dejana?

"Sandra preteruje u odnosima, ne kalkuliše, daje se maskimalno, srčano, i onda je i više zaboli kad se razočara. Između nje i Dejana nije bilo nikad emocija. Takve klipove, šatro ljubavne, Sandri možeš napraviti sa svim bliskim ljudima koje grli, cmače, sa kojima plače."

Je l veruješ da je Andelo od samog starta iskorišćavao Sandru?

"Rešićka je iskorišćena, ne u smislu rijalitija, nego da on lakše preboli Dalilu pošto je još zaljubljen u nju. Postojala je neka vrsta emocije, ali u smislu vezanosti. On nije emotivno zreo još da može da se zaljubi u zrelu osobu."

Ko ti se pokazao kao najgori čovek?

"Anđelo. Iza čitave fasade koja je bila u medijima, da je fin, divno vaspitan, on je emotivno izmanipulisao devojku. To što će ustati da neko sedne u gradskom prevozu ili tako nešto, a onda unakaziš emotivno neku devojku, to je katastrofa. Zamena teze, forme i suštine. On je nju iskoristio zarad sopstvene koristi, i to nekog koga poznaje jako dugo. Ni Gruja nije normalan. On je kazna Božija. On mi za razliku od Anđela nije bio blizak, ili ona šuntava Mima! Mene beton liga rijalitija ne zanima. Doduše, i Anđelo je bio beton, poslednja liga. Čak mi je Dejan bio bolji sa Sandrom Rešić, u tom prijateljskom odnosu od Anđela. Ovaj je bio iskren i povredio, ovaj je uradio mnogo goru stvar, sve vreme lagao".

Kako gledaš na Irmino bežanje četiri dana pred finale?

"Za nju zaista mislim da je bolesna, i ne šalim se. Ona ima ozbiljan psihički problem. Imao sam teoriju da je to namerno uradila, da bi je pozvali da opet uđe. Nije bila sigurna da će je opet zvati, pa bolje da pobegne i uđe opet."

Ko nije trebalo da bude u superfinalu?

"Gruja u super finalu? Tu sam bio šokiran. Da je mogao, on bi kao pevač odjeknuo još u muzičkom takmičenju, a on isto priča, peva, živi, sve ravno. Ne zna ništa, samo zna da jebe i vara. Ali ni to nije zanimljivo, nebitan je. Njega voz da udari, njemu bi inicijali izašli u novinama. Kad te neće, neće te."

Kako su pobednici "Zadruge" iskoristili popularnost?

"Skoro niko od pobednika nije iskoristio popularnost. Ni Luna ni Iva. Samo Kija u početku, ona je u granicama sopstvenih mogućnosti to maksimalno iskoristila, ali je i ona krenula stranputicom. Nadica nosi tacnu, nju boli dupe, nju ne interesuje popularnost. Ispod svakog nivoa i ljudskosti mi je da komentarišem drugu i treću pobednicu. One su moja polusatna plata, a svaka moja reč je skuplja od njih sveobuhvatno, kao ličnosti sa sve nadogradnjama kose, kolima i ostalog. Da sam toliku budalu od sebe sam napravio kao što su one prodale na televizi svoje tužne priče i useravanja u život, ja bih imao bar dve vile na Dedinju i jednu na Ibici."

Kako gledaš na skandal u kom je Osman Karić prozvan da uzima pare koje je Mensuru slala podrška?

"Užas živi. Ne mislim da bi Osman bilo šta tako uradio, njega boli ku.ac za pare koje neke babe šalju Mensuru. Nije mi se svidelo što je izostala Mensurova reakcija. On je kod njih boravio, jeo, a nije se odmah oglasio. Ja bih im se javno nasrao u usta što diraju moje prijatelje. Očigledno da postoje stvari koje mi ne znamo ili on ne sme da se suprotstavi fanovima. Tu je očigledno drugačija vrsta odnosa između Mensura i podrške, za koju se pričalo da mu šalje novac i izdržava ga. To mi je neprihvatljivo, kao i to što je sa Milicom raskinuo kada je dobio informaciju da njegovoj podršci ta veza ne odgovara."

Kako gledaš na skandal između Maje Marinković i Aleksandre Subotić?

"To je Maja. Svako ko se upušta u bilo kakav odnos sa njom mora da bude na sve spreman. Ne možeš očekivati da ona poštuje neke norme i kodekse. Jezivo i nemoralno je, grozno sa Majine i Pecine strane. Ali ja ne mogu da izuzmem činjenicu da se pričalo da je Aleksandra mami preuzela dečka i rodila mu dete. Ne mogu da se sažalim. Snaći će se Aleksandra, nije ona mutava. Mislim, mama joj od dečka dobila unuku..."

Kažu da su Viki i Marko ponovo zajedno?

"Marko kakav god da je, meni nije bio odvratan. Te devojke opraštaju takve stvari, psovke, one prelaze preko svega, tu su one bile krive, a ne on. Ali, ako je spremna da posle priče kako će joj jebati ćerku, i posle toga da opšti sa njim dok Era peva, onda je u njoj problem. Njoj nema promoći, beznadežan slučaj. Ona nije normalna."

