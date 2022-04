DEJAN SVE BLIŽI DALILI! Dragojevićka ŠOKIRANA ponašanjem bivšeg muža, on razvezao jezik: Najbolje da UMREM U RIJALITIJU! (VIDEO)

Dalila Dragojević je ostala u šoku zbog prilaska Dejana Dragojevića. Marko Đedović potpaljuje vatru i spominje da je Aleksandra Nikolić ljubomorna na nju.

- Ona mi je rekla da on tebe prati - govori Đedović o Aleksandri.

- Ja sam u šoku da je on sada seo ovde - dodaje Dalila.

- Ne može više, čovek se folira - rekao je Đedović.

- Svašta, nikada nije, uvek, kada me vidi, on se okrene. Sada je došao i seo, nije mi jasno. Zato sam se ja pogubila - rekla je Dalila.

- Sedimo Đedović i ja ovde i prilazi Dejan. Sedne tik između nas, sede sa nama čovek - rekla je Dalila Franu.

Dejan Dragojević došao je do paba kako bi podelio sa Lepim Mićom kako je primetio da su se Marko Đedović i Dalila Dragojević zbližili.

- Ja kažem Aleksandri kako spajam neprijatelje. Do pre nedelju dana hteo je da je diskvalifikuje, a sada sedi sa njom i sastanči (Đedović i Dalila). Naglo! Pa gde ste proteklih dvadeset dana? On se uključuje u raspravu sa Franom, kao da je on beba - rekao je Dejan.

- Idi Mikija budi - rekao je Mića.

- Pa da. Nego oni dođu i indirektno meni za Aleksandru, kao ona je glasna. Najbolje da umrem ovde u rijalitiju. Batko moj, bio si izbačen, pa je ovaj išao kao pokusni kunić u krug - rekao je Dejan.

- Ovde kad ide Filip Car u krug, oni ćute - rekao je Mića.

- Meni kao za Aleksandru, pa mi govori da će da budi Dalilu. ma ne intresuje me...Onda će meni da kaže da sam ja loš prema porodici, pa baš taj kog braniš je bio loš prema porodici. Da je to moja i Franova rasprava bila, to je to, nego se on uključuje... Drže se! - rekao je Dejan.

- Niko neće da spominje između Anđele i Anđela ili Frana i Anđele, jer on lako obrlati. Kad hoće da nas posvađa, on prebaci kao da vidim sa Aleksandrom - rekao je Dejan.

