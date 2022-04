DALILA PUKLA OD BESA: Anđelo joj dao mali budžet, ona digla rijaliti na noge, a ovako je reagovao CAR! (VIDEO)

Ovonedeljni vođa Anđelo Ranković delio je male budžete, a nisu svi bili zadovoljni.

On je Filipu Caru i Dalili Dragojević dao najmanje novca, pa se Dragojevićka pobunila.

- Prvu put sam mu dao mali, pa onda srednji budžet. Dalila i ti ste mi u rangu sa Viki i Markom po izgovorenim postupcima i uvredama. Kada je u odnosu sa tobom, bila je bezobrazna i bahata. Kada nije sa tobom, može da bude i nasmejana i druželjubiva. Ona menja svoj lik kada je u odosu sa tobom. Mislim da si grešio jer si zahtevao da se nešto koriguje preko noći, a usmerio si fokus na nju ali tvoje ponašanje nije bilo dobro. Ona je korigovala sve. Neke osnovne stvari. Mislim da niste ravnodušni. Nisam siguran da do kraja nikada nećete biti zajedno. Mada, mislim da ste sada odlučniji nego ikada - rekao je Anđelo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Vremnom sam počeo da se ne pecam na njene suze i davao sam joj doznanja da ne možemo da se pomirimo. Video sam da nema ljubavi, niti poštovanja niti bilo čega. To mi je dalo vetar u leđa. Ta griža savest me je vratila u odnos. Ona je neko ko prelazi preko svega. Ona svima prelazi sve, nema poštovanje prema sebi. Jednino mi je bilo krivo jer se stavljao akcenat na to što sam ja njoj rekao, ne ona meni. Mnoge stvarni je ona meni izgovorila, ja sam progutao. Ja sam mnogo stvari prešao Dalili nego ona meni. Ona bi meni prelazila sve do te mere da je to strašno. Čime je ona pokazala veliku ljubav? Tako što je ostavila muža zbog mene. Ja sam bio uz nju kada joj je bilo najteže. Kada je ona bila uz mene? Nikada. Ja da hoću mi bi bili danas popodne zajedno. Glupo je da nas stavljaju u isti koš jer nismo dugo u odnosu. Bolje da je stavite u drugu priču, zavrnuo sam bravu - rekao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Moraš da budeš svestan da se i ona tebi vraćala posle uvreda i svega - dodao je Anđelo.

- Neću da te komentarišem, seti se prošlog ponedeljka. Pošto ne želiš da komentarišem odnos sa Carem, onda neću da komentrarišem. Rekao sam da pričam samo o ondosima - rekao je Anđelo Dalili.

- Hoću da mi kažeš zbog čega sam dobila mali budžet. Ja sam ovde sama, bez ikoga - rekala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti si navikla da ide po tvom, ali neće biti - rekao je Anđelo.

- Dok ne budeš pričao o meni, nema završetka budžeta - odbrusila je Dalila.

- Nisi dovoljno dugo jedinka da bih pričao o tebi - rekao je Anđelo.

Kurir.rs/K.Đ.