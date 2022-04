DEJAN NIJE PREBOLEO BIVŠU ŽENU! Jedna rečenica napravila LOM, Dragojević skočio da se PRAVDA, traži TEST, a onda se umešala DALILA

Ovonedeljni vođa Anđelo Ranković napravio je pravu pometnju tokom podele budžeta.

Vođa je sledeći mali budžet dao Dejanu Dragojeviću i Aleksandri Nikolić.

- Smatram da jeste zaljubljeni jedno u drugo. Rekao sam Aleksandri da će morati biti strpljiva i da će imati razumevanja. Mislim da nemaš razumevanja i strpljenja kada je vaš odnos u pitanju. Milsim da je glavni problem taj da nisi u potpunosti srećna. Da, jesi zaljubljena i Dejan se ponaša lepo prema tebi. Ali da nisi zadovoljna i da nisi srećna, to je moje mišljenje kada gledam sa strane. Rekao sam da Dejan želi dobro za vašu vezu i pokušava da iskontroliše ali mislim da je to ne moguće. Mislim da ste vi totalno različiti. Mislim da imate drugačije razmišljanje i vizije. On ima širu sliku, ti ne. Eto, mislim da su glavni razlozi tvog nezadovoljstva to što Dejan pokjušava da te skroji po svojim merama. Tako bi i trebalo da bude prava veza, da se ne svađate, lepo je što Dejan to hoće ali mislim da je nemoguće. Ti si slobondija, on nije takav. Mislim da će biti jako teško da vaša veza uspe napolju. Ne znam kako možeš da kažeš ono u subotu i onda ti je žao njega i miriš se sa njim jer ti je žao - rekao je Anđelo.

- To ja nisam rekla, ja sam se samo šokirala njegovom reakcijom. Ja ni jedne sekunde se nisam pomirila sa njim zbog toga, nego jer ga volim. Postoje trenuci kada sam ja nesrećna, ali to nije trajno u našoj vezi. Vi pričate da sam ja nesrećna, ja to nisam rekla. Hvatate se za moju rečenicu kao ludi. Gledajte svoja posla, ne mene. Samo gledate da pokvarite nečiju sreću, ali vi ste takvi i to govori o vama - rekla je Aleks.

- Ja ne mislim da može da se zavoli posle dva meseca. Milsim da nije preboleo Dalilu posle dva meseca. Ne mislim da je merilo i pokazatelj ljubavi da sve ono kažeš za osbu sa kojom si. Da si nesrećna i nezadovoljna, to su tvoji komentari. Ti si rekla da ne možeš da izdržiš, da je loš čovek, da ti nije jasno kako se tako ponaša. Vi ste bolji od nekih odnosa jer se ne polivate. Ali, to ljubav nije. Moje mišljenje je da izmišljaš neke budalaštine. Ne bi trebalo da se porediš sa mnom - rekao je Anđelo.

- Ono što si rekao u vezi Dalile, to mi je ispiranje mozga. Ljubav je prestala, mogu da me stave na poligraf. Ja ne znam kako da je razuverim nego da se skinem go i da ona vidi da li imam rekaciju. Niti volim, niti me zanima. Ja sam svoja sranja pojeo na početku pa sam sada miran. U početku veze ti treba biti najveća zaljubljenost. Imao primer Anđela i Mateje, pa onda se zbližila sa tobom i možda će joj biti lepše sa tobom nego sa Matejom - rekao je Dejan.

- Nisi ti izašao iz tog odnosa, nego ona. Nije mi moguće da neko toliko voli osobu posle dva meseca - rekao je Anđela.

- Ako se ja uključim u debatu, neće vam biti dobro. Od*ebite od mene - dodaje Dalila.

- Ja sam ovde imao određeni period svoje patnje, ja sam svoje prošao. Vama je došlo preko noći, a meni je trajalo 24 sata - dodao je Dejan kako bi odbranio njegov odnos sa Aleks.

