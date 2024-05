BANE MOJIĆEVIĆ NAKON KRAHA BRAKA PONOVO SREĆAN U LJUBAVI: Pevač otkrio kako će provesti Vaskrs, a ovome se najviše raduje!

Bane Mojićević otkrio je koliko mu je Vaskršnja atmosfera značajna za celokupno opuštanje i uživanje u životnim blagodetima, kao i šta mu je posebno u vezi sa tim urezano u pamćenje.

Bane je priznao i da priželjkuje drugi brak, a opisao je i do detalja na koji način provodi veliki hrišćanski praznik, kao i kako se organizuje sa bivšom suprugom oko toga kada će deca biti sa njim tokom ovih neradnih dana.

Kako provodiš Vaskrs?

„Provodim ga kao i većina nas u krugu porodice. To je jedan svečani ručak, svečani dan i atmosfera je praznična. A i prilika da se okupimo sa svih strana na jednom mestu, obično je to kod kuće u selu. I svi uživamo“.

Obično žene ukrašavaju dom, farbaju jaja a šta muškarci tada rade?

„Mi pomažemo. Učestvujemo u spremanju i u organizaciji tog porodičnog okupljanja i ručka“.

Ko je najsupešniji u tradicionalnom čukanju jajima?

„Ranije su meni dozvoljavali kada sam bio mali, davali su mi foru da ja pobedim, a sad su normalno došli mlađi pa oni imaju prednost. I moja deca, i sestrin klinac. Njima organizujemo i pravimo radost.“

Sećaš li se nekih bakinih reči u vreme Uskrsa?

„Ne konkretno nekih posebnih reči, ali mi je ustala urezana u srce i pamćenje ta atmosfera. I priprema i farbanje jaja u tim prirodnim bojama, što jako volim, sa raznim listićima i cvetićima ukrašavanje. Najviše volim a i najzdravija su zapravo jaja ofarbana u lukovini, tako da to pamtim kao i te porodične trenutke za praznike.“

Da li si to preneo i na decu kao i na bivšu suprugu?

„Nije bilo na meni da prenosim na prvu suprugu, to je svakako u krugu njene porodice gde se nastavila njena tradicija. A što se tiče dece, ima ko da ih nauči. Ima tu i baka i tetka, ima dosta žena hvala Bogu u familiji koje mogu da nauče i ćerkicu, a i sina kakvi su običaji i kako se ponaša u ovoj situaciji.“

Ko pobeđuje danas u tucanju jaja, sin ili ćerka?

„Zavisi ko ima više sreće u datom trenutku da izabere najtvrđe i najjače jaje. Mislim da je podeljen uspeh.“

Kako uspevaš da uskladiš vreme koje provodiš sa decom za praznike, s obzirom da su ona sa majkom?

„Zavisi od toga kako se dogovorimo. Svako organizuje praznik u svojoj kući, nekad su prvi dan Božića kod mene a drugi dan kod nje, a obrnuto bude za Vaskrs, to je neka dinamika. Uglavnom uživaju i kod mame i kod tate svakako. Uživaju u praznicima.“

Da li su ti se nekada dešavale neke nepredviđene situacije u vezi sa spremanjem praznika, da ti recimo ispadnu jaja pre kuvanja ili nešto drugo?

„Nisam se bavio time nikad, to uglavnom žene rade. Ne mogu da kažem da je to ženski posao…“

Onda ti nabavljaš recimo pečenje?

„Pa mi pomažemo što je u našem domenu. Da se obezbedi sve što treba, da se kupi, odnese, donese, namesti, dok se one uglavnom bave ukrašavanjem i pripremama hrane i svega ostalog.“

Pomenuo si prvu suprugu, a šta je onda sa drugom?

„Pa nemam drugu, ali da bi bilo druge mora da postoji prva.“

Ove godine se sudaraju praznici, uz Vaskrs sledi i Đurđevdan?

„Spojeni su praznici tako da će da se slavi naveliko. Dosta moje familije i prijatelja slavi Đurđevdan tako da biće zanimljivo.“

Pa ti ćeš izgleda krenuti od Velike subote?

„Od nedelje zvanično kreće, pa ćemo onda da produžimo slavlje, druženja i trpeze na ponedeljak. Mislim da je utorak prvi radni dan, ili možda sreda. Imaćemo dvoljno vremena i mogućnosti da se opustimo.“

Zgodno izgledaš, imaš dobru linjiju, da li vodiš račun a o iću i piću kada su takva neka slavlja?

„Uglavnoom funkcionišem na nivou ličnog osećaja po tom pitanju, šta mi prija a šta manje od hrane. Trudim se da se ne prejedam i da ne unosim previše hrane u sebe. Nekad normalno daš sebi oduška i opustiš se kad su praznici u pitanju pa malo više pojedeš i popiješ. Sve se to na neki način nadomesti aktivnostima i malo vođenjem računa. Nikada ja nisam preterivao u hrani. Važno je da samo pronađeš neko svoje vreme i neku svoju rutinu koja ti najviše odgovara. Da ne jedeš noću i pred spavanje, da ne konzumiraš puno šećera i ugljenih hidrata.“

Uspevaš sve to da uklopiš s obzirom da je tvoj posao zahtevan i često podrazumeva i noćni rad?

„Ne mogu to uvek da postignem, zato što se trudim da dobro jedem kad imam nastup, i to dovoljno pre nastupa kako bih mogao da pevam. I onda ne jedem ništa posle toga. I onda do neko doba, zavisi jer ostajem do baš kasno, ali nema više klope. Inače kada smo bili klinci i počinjali da radimo bilo je najnormalnije da se najedeš u tri, četiri ujutru, posle nastupa. I onda se osećaš kao da si ispao iz aviona, najblaže rečeno, i posle nekoliko meseci si kao bure. No dobro, svako ima svoj neki ritam, a i genetika dosta tu utiče, ali ja sam navikao da se pazim u tom smislu. Ne preterujem koliko je god to moguće.“

Da li će ta druga morati da vodi računa o zdravoj ishrani i da ti priprema klopu pred nastupe?

„Ja sam navikao jer sam već u rutini godinama da ne zavisim ni od čije kuhinje. Kako sam prestao da se hranim kod majke, onda su tu kafane i restorani. Snalazim se kako kad i kako gde. U suštini niti nešto zahtevam preterano oko hrane od žena u svom životu, niti nešto puno očekujem. Ranije dok sam očekivao mnogo sam se razočaravao. Jer to kad uporediš sa bakinom kuhinjom na čemu si odrastao, ili maminom kuhinjom to nije bilo ni za porediti. Navikao sam da se hranim po restoranim ai ima mnogo mesta na kojima može dobro da se jede, tako da nemam taj problem.“

Mnoge dame koje su te nedavno videle uživo kažu da nikada nisi bolje izgledao. A na šta ti padaš kao muškarac, hrana to očigledno nije?

„Moram da priznam da mi prija i svakako mi imponuje kao muškarcu da dame to komentarišu. Iskreno tako se i osećam i radim na tome, nije to samo od sebe tako. Kad radiš na svim aspektima svog dobrog stanja, i fitzičkog i psihičkog i emocionalnog, onda sve to sublimirano daje jedan dobar rezultat. OSećam se zaista dobro u svojoj koži. Nemam nekih ni prevelikih očekivanja niti sebi stavljam neke nerealne zahteve i zadatke. trudim se da uživam koliko god mogu, umereno u svemu i da mi bude lepo. Šta god da radim i gde god da sam.“

Neka dama je trenutno osvojila tvoje srce?

„Jeste. Na početku je, tako da uživamo, lepo nam je.“

