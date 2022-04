VELIKI SAM PSIHOLOG, MANITE ME TE FINOĆE: Majka Aleksandre Nikolić progovorila o ćerkinoj vezi sa Dejanom, a ONA joj je TRN U OKU!

Prethodne noći u "Zadruzi" bile su izuzetno turbulentne, a najviše zbog raskola između do sada jednog od mirnijih parova Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića.

Nikolićeva je po ko zna koji put posumnjala u njegovu ljubav i uplašila se od mogućnosti pomirenja sa njegovom bivšim ženom Dalilom Dragojević, te je rekla da zauvek stavlja tačku na odnos.

Aleksandrina majka Slovenka Nikolić prokomentarisala je sumnje svoje ćerke.

- Moram biti iskrena, ja moju Sandru nikada u životu nisam videla ovakvu, ona se nenormalno zaljubila u njega. Toliko se vezala da ne može ni dan da zamisli bez njega, zato i sumnja od straha da ga ne izgubi. Što se tiče Dalile, da li će se pomiriti - ja ne znam, ali i da je videla pogled sa njene strane to nije razlog da tako postupi i prekine odnos sa njim, mora da postoji neka tolerancija. To što je on nakon svađe otišao u pab je vrlo interesantno - istakla je Aleksandrina majka, pa nastavila:

foto: Nikola Anđić, Nemanja Nikolić

- Koliko god svi tvrdili da je čedna, vredna i poštena, ja imam potpuno drugačiju sliku o Anđeli Đuričić. Ja sam veliki psiholog, sve mnogo dobro vidim i uhvatila sam par direktnih pogleda u Dejanovom pravcu. Sa njegove strane verujem da ništa ne postoji, ali kada je ona u pitanju... Mnogo bih toga imala da kažem, ali ćutaću. Manite me te finoće. Tamo ima mnogo ljubomornih ljudi i zlobnici ne mogu da ih gledaju pa izmišljaju svašta, ali ako je prava ljubav pobediće sve - navela je Slovenka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:52 Aleksandra Bursać Edita i Dinča u Emiratima