MAJA MARINKOVIĆ KVARI NAŠU OMLADINU! Jovana Jeremić udarila žestoko na Maja Marinković: Dok sam živa, boriću se protiv NJE!

Voditeljka Jovana Jeremić, po svemu sudeći, ne želi da obustavi medijski rat koji danima vodi sa nekadašnjom učesnicom rijalitija "Zadruga" Majom Marinković.

- Jedna sam od retkih novinarki koja je vratila pitanje moralnosti. Važno je da li ste moralan čovek ili nemoralan, važno je i da li imate svest o ispravnosti svojih postupaka. Kada ste okruženi moralnim ljudima vi ste bolji čovek i osećate se bolje i postižete bolje rezultate na poslu. Omladina ne može da raste u duhu da je okej da ukradete dečka svojoj najboljoj drugarici ili još gore muža - rekla je sad Jovana Jeremić, aludirajući na vezu Maje Marinković i Pece Raspopovića, koji je donedavno bio u vezi sa Aleksandrom Subotić.

- Nije u redu kada to uradite i da živite promiskuitetnim načinom života, ko god to bio! Ne može više da se mafija u Srbiji, to su zabranjene stvari - govori odsečno Jeremićeva, koja je spremna da se do kraja života bori protiv starleta, te navodi da one godinama kvare našu omladinu.

- Dokle god sam živa boriću se za ispravan sistem vrednosti. Prvo, zato što ja imam ćerku, a onda i zato što treba da se sačuva omladina. Svoje izlaganje danas ću završiti rečenicom "Svako ima pravo da bude nemoralan, ali ja mu u tome neću praviti društvo". Ovo je najnoviji jovanizan koji će se naći u mojoj knjizi "Lepotica, a zver" - zaključila je Jovana Jeremić.

Kurir.rs/Informer

