ZGRĆU MILIONE, A GODINAMA ŽIVELI KAO PODSTANARI: Pevač tek u 70. godini kupio KUĆU, a ona je čak stan delila s PENZIONEROM

Većina estradnih umetnika u Srbiji ne poseduje svoju nekretninu, a uprkos tome što se godinama bave pevanjem i neretko hvale dobrom zaradom, malo je onih koji bi mogli da se pohvale da su zaradili za kuću ili stan.

Pevač Haris Džinović kao podstanar je živeo do svoje 70. godine, kada se sa porodicom uselio u vilu na Senjaku, koju su gradili tri godine. Godinama je govorio kako je "imati vilu na Dedinju kao imati je na Beverli Hilsu", te da je to skupo, a onda se prošle godine sa porodicom ipak uselio u dom koji su opremili po sopstvenoj zamisli.

"To je bila teška muka. Tri godine, ali, eto, i to smo završili. Jedan zid sam pomerio i to je bilo sve, što nije bila velika investicija i nije bilo puno posla", rekao je Džinović.

Pevačica Maja Nikolić živela je u sobi kod jednog penzionisanog doktora u centru Beograda. Kako se pisalo, tu sobu godinama je plaćala 70 evra mesečno, što je potvrdio i čovek kod kog je živela.

Romana Panić svojevremeno je pričala kako stalno ulaže u nešto, ali ne u nekretine, te je dugo živela u iznajmljenom stanu na Dorćolu. Još 2007, planirala je da podigne stambeni kredit, a kasnije je navodno pozajmila 50.000 evra, jer joj je falilo čak 30.000 za dvosoban stan na Voždovcu, gde i danas stanuje. U svoj dom Romana se vratila i posle boravka u australijskom zatvoru, gde je ležala zbog pljačke bankomata, pisali su mediji.

Pevačica Tanja Savić se iz rodnih Radinaca doselila u Beograd. Pričalo se da je kasnije uložila 20.000 evra u kuću, u kojoj su njeni roditelji ostali da žive. Kasnije je godinama živela u Australiji sa suprugom i sinovima, a kada se vratila u Beograd, stanovala je u iznajmljenom stanu na Novom Beogradu. Ipak, ona je uspela da kupi stan u Smederevu i tamo živi sa decom.

Goca Tržan je, uprkos uspešnoj karijeri, godinama bila podstanar, a svoj stan kupila je tek kada se udala za Ivana Marinkovića, sa kojim je dobila ćerku Lenu. Nakon što se razvela od Ivana, Goca je sa ćerkom ostala da živi u ovom stanu u Mirijevu, a otplaćivala ga je na rate. Ivan ju je nekoliko puta javno prozivao i tražio da mu da 20.000 evra, jer je "kredit podigla na osnovu hipoteke na stan njegove majke". Zbog svega ovoga, pevačica je odlučila da proda nekretninu i sa ćerkom i suprugom Rašom Novakovićem preselila se u kuću u Rakovici.

Pevačica Rada Manojlović spada među naše najplaćenije zvezde, ali godinama nije želela da kupi svoju nekretninu. Svu zaradu ulagala je u porodični dom u Četerežu, a svoj stan kupila je tek 2018. godine.

Indira Aradinović Indi otvoreno je govorila o tome da je promenila nekoliko stanova.

"Svi misle da ležimo na parama. Ovo mi je prijateljska varijanta, dobila sam ovaj stan s popustom. Nisam želela da odem da živim u 30 kvadrata da ne bih plaćala više od 200 evra", objasnila je pevačica za "Pulsonlajn". Milica Pavlović ranije je pričala kako joj je prioritet da ulaže novac u karijeru i spotove i da zato živi kao podstanar. Međutim, kada je zaradila dovoljno novca, ipak je sebi obezbedila nekretninu od od 320.000 evra.

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, svojevremeno se u svom videu hvalio ogromnim stanom sa džakuzijem, saunom i garažom, ali i činjenicom da liftom iz garaže direktno može da uđe u stan. Međutim, iako su mnogi pomislili kako je stan njegov, jutjuber je objasnio da iznajmljuje ovu nekretninu vrednu dva i po miliona evra.

Sve je začudilo kada je reper Stefan Đurić Rasta policiji nakon hapšenja navodno rekao da stanuje kao podstanar, te da je i automobil kupio na lizing, iako javnosti prezentuje luksuzan stil života.

