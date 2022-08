BRUTALAN ZOLIN INTERVJU O ZADRUGARIMA! Na KOCKI sam izgubio 100.000 €, Siniša mi je pretio smrću, a zbog nje sam pio ANTIDEPRESIVE

Lazar Čolić Zola kaže da se još nije navikao na realan svet, ali da se opušta polako na svoj način - tri dana je u krevetu, pa tri dana u izlasku.

Zadovoljan sam što sam izdržao sve one turbulencije sa Miljanom, i onu štiklu u glavu, uspeo sam da sve prevaziđem i pobedim sam sebe. Ostao sam do kraja i ušao u superfinale što mi je bio cilj. Pri tom sam maksimalno ispoštovan od produkcije, sve mi je isplaćeno, nemam nikakave kazne. Ispostavilo se da sve ono što je Miljana kao saznavala iz pouzdanih izvora bila laž. Ispoštovali su me u svemu.

Mnogi su govorili da bez Miljane nećeš biti zaniljiv, a sada si se najbolje plasirao?

Pa da, ali što je najgore ni sada nisam pružio svoj maksimum jer sam imao sve te scene. Zamisli da ti neko noću na spavanju probije glavu na tri mesta i da posle toga moraš da izguraš još osam meseci!

Da li si se plašio za svoj život?

Imao sam traumu. Išao sam kod psihijatra i pio sam antidepresive. Na sve to, ona se 12. marta vratila na mesto zločina. Nije mi bilo svejedno kad sam je video.

Tvoja mama je bila zabrinuta, plašila se za tebe, uzela je advokata i rekla da čeka tebe da podnesete tužbu.

Ona je Miljanu prijavila policiji, locirano je odakle joj je slala te poruke, mama je sve sačuvala. Ma, to je bio haos. Mama hoće da to izgura, a ja bih da je pustimo ako ne bude više pravila gluposti, pa sada majka i ja oko toga vodimo debatu. Ali, Bosa će je tužiti sto odsto i sve će da joj naplati.

Čuo sam da je Miljani već izrečena zabrana prilaska.

Čim je izašla iz Zadruge ona je mojoj majci poslala poruku da će sina dočekati u kovčegu. Policija je locirala odakle je poslala poruku, to je bila neka kuća u Šimanovcima. Čovek vlasnik telefona nije znao kakve poruke Miljana šalje jer ih je obrisala kad mu je vratila telefon.

Zašto je i ti ne tužiš?

Ja sam realan čovek. Da nije bilo svega toga ko zna da li bih ja došao do svega ovoga. Na neki način sam joj zahvalan. A pri tom, znam i da je bolesna. Ona je stvarno bolesna. Ja sam nju mogao da šutnem i pre godinu dana, ali nisam hteo da se predam. Dao sam svoj maksimum i sad znam da nije do mene. Nisam bio kriv nijedan odsto u tom odnosu.

Pa jel imas neke emocije prema njoj?

Mislim da sam načisto sa tim. Možda ne mogu milion posto da tvrdim, ali mislim da nema više sanse da se to upali.

Kako si se osećao u izolaciji, dok se ona i bebica seksaju pored tebe? Nešto si i komentarisao?

Bilo je teško, iskren da budem, ali nisam hteo da ikome da dam do znanja da mi je teško, pa sam je namerno... I na rajskom ostrvu sam posle pravio šou sa njom. Znam da je u izolaciji to uradila da bi se meni osvetila i znao sam da moram da balansiram da ne bih dobio štiklu broj dva.

Ona je u rijaltitiju kao bila sa Bebicom, a tebi posvećivala vreme, muvala te, da si hteo ona bi se pomirila sa tobom.

Ja sam bio vođa te priče da li će ona biti sa njim ili sa mnom, i bio mi je cilj samo da se što bezbolnije završi rijaliti. Kad sam na kraju video da nema druge opcije, ušao sam u vezu sa njom, opet joj se maksimalno posvetio i stavio sve to na stranu. Nisam zaboravio sve te situacije, ali sam ih stavio na stranu zbog mog mira. Mislio sam da joj, ako se desi neka promena, dam šansu, ali nije se desila. Ona je onda diskvalifikovana, a ja sam izgurao do kraja.

Što je ona sa Bebicom ako se tebi nabacivala?

On je bio opcija dva, a ja opcija jedan, ali sa mnom nije mogla više da bude. Ja sam se posvetio svom životu na pozitivniji način, došao sam do novca i hoću da majci napravim ozbiljnuu kuću, završavam spot za pesmu koja je bila gotova pre Zadruge. Okrenuo sam se sebi, svojoj karijeri i svom životu, neću više da tonem i pravim gluposti nego da postignem nešto u životu.

Šta je sa onom Miljaninom pričom o tvojim dugovima i zelenašima?

Nikad u životu nikom nisam bio dužan novac pod kamatu, jesam dugovao nekim svojim prijateljima sa kojima sam odrastao, ali imao sam i situacije da ljudi meni duguju. U jednom momentu bio sam dužan sve pare, sad kad bih rekao možda bi zvučalo mnogo, ali tako je bilo.

Pa koliko si dugovao? Oko 100.000 evra?

"Da. Četiri-pet godina sam se kockao i najviše sam uzimao za kocku, putovanja, gluposti. Ali sam mnogo i zarađivao. U jednom mometu kocka je toliko preovladala da mi je bila jedini posao, sebe kao DJ sam zanemario. Sad sam ja u situaciji da ljudi meni duguju, a ja nikome ne dugujem, a još nisam dobio sav novac.

U kakvim si odnosima sa Marijom i Sinišom?

Poslednji put kad smo se Siniša i ja čuli, pretio mi je ubistvom.

Kada je to bilo?

Pre Zadruge 5.

Šta je rekao?

Kao "Ja idem u grob, ali ti ideš pre mene". Ja sam mu rekao "Nap*šiš mi se ku*rca, seljačino jedna". Pusti me te seljačke priče. Ja mogu da mu pošaljem dole da mu zapale celo imanje, j*bote. Kad bih se bojao takvih miševa, nosio bih mačke u džepovima. Ali bolestan je, ne zameram mu. Pri tom, on poznaje svoju ćerku, zna da ona izmišlja.

Deniz kaže da ste u seksu ti i Mihić dobili više nego ona i da se niste pokazali?

Ona mene tu noć nije ni zadovoljila, zolander je bio na 50 odsto. Kad sam došao u Derventu, kažu mi ljudi Zola kako si nas razočarao, očekivali smo da ćeš dovesti Denis da nam bude snajka.

Muvao si se i sa Viki?

Ne bih to komentarisao.

Zašto? To mi je greška, to me je unazadilo. Ona kao osoba, takva ličnost je za mene antireklama i zato neću ništa da pričam o njoj.

A šta se dešava sa Nevenom?

Čujemo se, planirali smo da se vidimo, ali sad treba da idem za Bosnu, pa kad se vratim, družićemo se onako domaćinski. Zvaću je kao prijateljicu, treba da razrešimo neke stvari vezano za naš odnos, malo sam se nezrelo poneo prema njoj i hoću da propričamo o tome uz neko dobro vince.

A sa Irmom? Zašto vas dvoje niste uspeli?

Bila je moja neostvarena želja, video sam sebe i nju pred oltarom, ali razočaralo me što je pobegla iz Zadruge tri dana pred kraj. Kažu da je pobegla od mene, ali ne verujem. Znam da se zaljubila u mene, ali nisam mogao sebe više da prepustim iako mi je bila neostvarena želja. Hteo sam da dam sebe 100 odsto ali shvatio sam da...

Jesu li na kraju svi prošli po zasluzi?

Za sebe sam očekivao bolji plasman, ali cilj mi je bilo super finale.

Kako komentarišeš pobedu Dejana?

Ja sam to i pretpostavljao, bili smo ok, imali smo jednu jaku svađu i posle se nikad nismo popreko pogledali. Gotivim i njega i Aleks, u dobrim smo odnosima.

A Dalila?

Ne znam, gledam je drugačije, ona je bivša devojka mog prijatelja i nisam kritičan prema njoj. Svakom se to može desiti, svi smo od krvi i mesa, ali sad mora da pazi na ponašanje, treba da se posveti porodici i ocu... Sad se ne može ubiti, život ide dalje. Neću ja biti bolji čovek ako ispljujem Dalilu, neću svoje postupke oprati. Ona za svoje postupke sama snosi posledice i treba da je svi ostave na miru, da misle o sebi, šta će sutra da doručkuju, kako će nasuti gorivo u auto, a ne da se bave Dalilom. Ja joj nisam ništa zamerio.

A šta kažeš za druga Cara?

On je izneo ceo rijaliti, dao se na 100 odsto i zaslužio je svaki dinar. Bio je korektan i prema Dalili u nekim situacijama više nego što se to predstavlja. On je nju voleo više nego ona njega, ma koliko se ona ljutila kad ja to kažem.

Pa zašto nisu zajedno? On se sa Majom Marinković dok su bili u vezi nikad tako nije svađao kao sa Dalilom, zašto je nju tako napadao?

Ljubav. U njihovom svetu to je ljubav. Nas neće privući idealne osobe. Ona je dobijala te reči od njega jer je on nju voleo. Ne bi ona to izazvala u njemu da je nije voleo. A Maja ga je više radila strastveno, dobro izgleda i ona ga je radila tako.... A Dalila i strastveno i emotivno. I kad se to spoji, buraz...

