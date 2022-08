EVO S KIM SU SE MARIJA I BEBICA NAŠLI NAKON IZLASKA IZ BOLNICE On im pravi društvo dok SA NESTRPLJENJEM čekaju Miljanine REZULTATE

Miljana Kulić stigla je u Urgentni centar u Beogradu zajedno sa Marijom Kulić i Nenadom Macanovićem Bebicom.

Ekipa Kurira našla se na licu mesta gde smo zatekli Mariju kako plače u Bebicinom automobilu i hvata se za glavu. Kulićka i dalje čeka rezultate svoje ćerke.

foto: Kurir

Marko Đedović je danas bio gost u jednoj emisiji gde je otkrio više o Miljaninom stanju.

Miljana je stigla u Klinički centar, smeštena je u šok-sobu, ponovo se rade sve analize. Marija je u očajnom stanju, nije joj dobro. Danas su morali da je dovezu, videli su još jedan taj tromb. Miljana me je zvala usput da me pita da li će joj dati da zapali na cigaretu. Rekao sam joj da to ne sme da radi - istakao je Marko Đedović u emisiji "Novo Jutro".

Upravo je Marko bio osoba sa kojom su se Marija i Bebica našli nakon izlaska iz bolnice. Đedović ih je sačekao ispred zgrade televizije Pink, a njih troje su otišli do obližnjeg kafića.

foto: Printscreen/Pink.rs

Kurir.rs/Pink.rs