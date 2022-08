U BRAKU S VIDOJEM PUNO JE GUTALA ZBOG PARA! Hrvatica udarila na Pišekovu, otkrila ŠOK DETALJE iz braka Nikoline i Ristovića

Iznenadna smrt Vidoja Ristovića i dalje je jedna od glavnih tema u regionu. Medije je posebno interesovao verbalni rat koji se u jednom trenutku poveo na relaciji između modne dizajnerke Borne Kotromanić i bivše pevačice Vlatke Pokos zbog Nikoline Pišek. Naime, Vlatka je optužila Bornu da ne daje podršku Nikolini, koja je tada s Mišom Grofom vodila medijski rat oko nasledstva.

Mnoge je tada zanimao odnos Nikoline i Borne, a Borna je sada, nekoliko nedelja nakon što je u centar pažnje javnosti došla zbog izjava da je Vidoje varao Nikolinu, otvorila dušu i za hrvatski Stori ispričala šta sve zna o Pišekovoj i preminulom istoričaru umetnosti.

- Nisam se čula s Nikolinom. Drama je bila s Vlatkom Pokos, a ne između Nikoline i mene. Pratile smo jedna drugu na Instagramu, ali se nikada nismo čule lično porukama ni pozivom. Poznajemo se kao javne osobe. Meni je Nikolina draga i simpatična i mislim da jako voli svoju decu. U braku s Vidojem puno toga je gutala i trpela misleći da će materijalna situacija pridoneti ne samo zadovoljavanju njenih apetita nego da će to biti dobro i za njenu decu, ne shvatajući pritom da neke stvari imaju preveliku cenu. Nikolina je prva započela medijsku igru, pa je ceo događaj u tom trenutku postao javna farsa, a ne nečija intima. Ona je prva započela da medijski eksponira svoj problem bez pijeteta prema pokojnom suprugu. Imam svoje mišljenje o Nikolini pre ove situacije i nešto drugo što vidim sada. Ne radi se čak toliko o promeni mog mišljenja o njoj koliko vidim jednu ishitrenost, nepromišljenost i kardinalno pogrešne poteze. Ja sam jasno definisala srž problema. Meni je bilo fascinantno da Hrvati uvek pišu o bogatom trgovcu umetninama, a da pritom nikad nikome nije bilo smešno kako jedan srpski trgovac umetninama može biti toliko bogat čovek. Kojim to umetninama i pod kojim uslovima trguje da bi mogao proizvesti toliko novca? - istakla je Borna.

Ona smatra da u braku između Ristovića nije bilo ljubavi.

- Nije mi bilo jasno eksponiranje Nikoline Ristović kroz bogatstvo svog supruga, putovanja i to sve predstavljajući kao blagoslov. Kao ni prezentovanje bračne idile i ljubavi, čega nije bilo ni u tragovima. To je ono iza čega stojim. Ne kao neko ko tračari, nego kao neko ko je zaista imao blizak susret sa situacijom, toliko da mi je bilo žalosno za bilo koju ženu da bude deo jedne takve priče. Gde muškarac na takav način ne poštuje svoju suprugu, koji je na kraju i otac dve ćerke, te sigurno ne bi želeo da se neko odnosi prema njima tako kao što je on živeo. Nije poštovao svoju partnerku, ali meni je nezamislivo da jedna žena može prihvatiti sve to dok je muškarac finansira na način koji nju zadovoljava. Takve osobe ne mogu biti uzor u društvu niti nekoj mladoj generaciji mogu ponuditi kvalitetnu poruku. Sada iz ove perspektive Vidoja manje osuđujem jer mi solidarnost sa ženom manje pomućuje percepciju i u njemu vidim čoveka koji je besomučno i neuspešno tragao za pažnjom i ljubavlju. Otac mu je bio nedostižan uzor i on je zauvek ostao njegovo dete - rekla je Kotromanićeva.

Ona je sa čitaocima podelila i šta je pomislila kad je Vidoje iznenada preminuo.

- Moj prvi instinkt kad sam čula za Vidojevu smrt bio je: "Sada više ne mora to da trpi." Iskreno, smatrala sam da onako kako je Vidoje bio partner Nikolini u bračnom odnosu, jer u svojoj glavi još negujem ideju braka kao istinsku vrednost, Nikolina je iz moje perspektive bila žrtva. Na kraju je želela da njihov odnos predstavi kao ljubavnu idilu i taj je deo meni bio neprihvatljiv. S druge strane, nemam empatiju prema ženskoj gluposti, jer onda zaista pomažemo konceptu da je lepa žena - glupa žena. Mogu reći to da Vidoje nije bio bogat čovek, on je bio dečak koga je u najvećoj meri finansirao njegov otac. Mislim da je Nikolina isto tako naivna ako misli da će njen svekar s njom deliti svoju imovinu. Ne znam iz kog sveta Nikolina dolazi i u kom filmu ona živi, ali to zaista nije realnost. Vidoje nije Nikolinin ni početak ni kraj, ona ima sve sastojke da živi život u svoj svojoj punoći ako stavi fokus na svoj lični unutrašnji rast i razvoj. Ima i pamet - kad ne sluša pogrešne savetnike, i snagu i lepotu. Želim joj istinsku ljubav i sreću - završila je Borna za Stori.

