ŠUŠKALO SE DA SE STALNO SVAĐAJU I NE PODNOSE: Isplivao snimak kako se stvarno Šijanova Bojana slađe sa svekrvom Gocom Božinovskom

Bojana Rodić otkako je u vezi sa Mirkom Šijanom, sinom Goce Božinovske, s kojim ima naslednika Zorana, neprestano je u živi javnosti i često se priča da nije u dobrim odnosima sa svekrvom.

Bojana je na svom Instagramu podelila snimak u kojem ona i Goca zajedno đuskaju na jednoj proslavi. Njih dve se sve vreme grle, plešu dok se drže za ruke, ne skidajući osmeh sa lica.

Podsetimo, pevačica Goca Božinovska uvek je za medije govorila koliko je ponosna na snaju i koliko je vredna, kao i da nikada se nisu svađale i da za to nema potrebe.

"To da se svađamo su sve gluposti, ja ne znam ko može s mojom Bojanom da se posvađa. Ja nju doživljavam kao svoju ćerku, tako je gledam. Uopšte je ne razdvajam od Jelene i Zorane, ali zaista je tako. Kod nas nema nikakvog ustručavanja, mi pričamo kao da sam je ja rodila. Nikad se ne svađamo, nemamo nesuglasica, jer smo mi na dva posebna sprata, svako je za sebe, kad me pozovu ja odem, kad ih pozovem oni dođu. Kad me pozovu na ručak, odem kod njih, kad ja kuvam, ja zovem njih", rekla je pevačica i otkrila kako se Bojana snalazi u kuhinji.

"Bojana je vrsna domaćica i kuvarica. Mnogo dobro kuva, posebno ova moderna jela. Pravi raznorazne salate i paste, to voli najviše. Naravno da zna da spremi i pasulj, to je sitnica za nju. Mada sam ja zadužena za ta tradicionalna jela", otkrila je Goca Božinovska.

