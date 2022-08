NIKO NE ZNA GDE JE NESTALA DANIJELA VRANIĆ: Promenila IME I PREZIME, zbog Lukasa se propila, a HELIKOPTEROM došla na svadbu! FOTO

Danijela Vranić, nekadašnja "kraljica splavova", koja je važila za jednu od najpopularnijih pevačica na našoj estradi, povukla se pre tačno deset godina sa scene, u jeku popularnosti.

Iako su mediji više puta pokušavali da dođu do nje, ona je nakon prekida muzičke karijere misteriozno nestala i od tada se o njoj ništa ne zna. Svojevremeno se pisalo da je kupila stan u Beogradu na vodi, pa da se iz prestonice preselila za Valjevo kod roditelja, a prema poslednjim informacijama koje su se pojavile u javnosti, trenutno živi u mestu Koceljeva kod Šapca.

Naša ekipa je posetila Koceljevu, gde smo sreli njenu nekadašnju prijateljicu, koja nam je odmah rekla da ta informacija nije tačna.

- Ni Danijela ni njena porodica ne žive ovde. Nekada su živeli, ali su taj stan prodali. Ona godinama nije dolazila ovde, ali su je svi jako voleli. Koliko ja znam, ona sada živi u okolini Valjeva, tamo je kupila kuću i plac i bavi se poljoprivredom. I dalje ne želi da bude u medijima, pa je tako tu kuću kupila pod drugim imenom i prezimenom, e sad, da li je ona sama promenila identitet ili je neko drugi u njeno ime pazario tu nekretninu, nisam sigurna. U Valjevu su joj roditelji i sestra, kojoj je zabranila da stavlja njene slike, tako da je nema ni na društvenim mrežama. Malo je doterala liniju, ali je sa estradom završila za sva vremena - ispričala nam je Danijelina prijateljica i dodala da je pevačici mnogo teško pao razlaz sa Acom Lukasom, pa se zbog toga odala i alkoholu.

- Lukas je bio njena najveća ljubav, mnogo ga je volela. Teško je podnela kada je on otpočeo vezu sa Sonjom. Tad je počela i da pije, onda se i ugojila. To je baš uticalo na nju. Mislim da ga nikada nije prebolela. Tada se ulenjila, onda je došlo i do onog skandala sa policijom. Sve je to uticalo na nju da prelomi i da se povuče iz javnosti - ispričala nam je prijateljica.

I komšija iz zgrade gde je nekada živela porodica Vranić potvrdio nam je da oni godinama nisu dolazili u Koceljevu, ali otkrio nam je i jedan događaj koji do tada nije bio viđen u ovom kraju.

- Kada joj se udavala sestra, Danijela je po nju u Koceljevu došla u pratnji budućeg zeta, ni manje ni više nego - helikopterom. To se u našem kraju nikada nije videlo. Sve je bilo kao na filmu, godinama se o tome pričalo. Tada je žarila i palila estradom, baš smo bili ponosni na nju - završio je komšija.

Vranićeva nije odgovorila na naše pozive.

Zavisna od adrenalina Danijela je bila luda za relijem Danijela je, prema priči njenih komšija, oduvek imala mušku energiju, pa je tako u njenom kraju bila poznata kao neko ko obožava brzu vožnju. - Bila je ko muško, imala je tu mušku energiju. Ovde po kraju se trkala na reliju džipovima, ma šta sve nije radila. Jednom je našem komšiji došla kao specijalno iznenađenje na proslavu mature, otpevala je jedan blok pesama i otišla dalje. Baš je dugo nismo videli, šteta što se nije vratila ovde kao što se pisalo - ispričali su nam oni. foto: Kurir

