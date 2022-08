URNEBESNA FOTOMONTAŽA KARLEUŠE I KARDAŠIJANKINOG BIVŠEG! Fanovi u transu posle raskida slavnog para, napravili HIT FOTKU JK i Pita

Vest da su Kim Kardašijan i Pit Dejvidson raskinuli posle devet meseci veze, odjeknula je svetskim medijima kao grom iz vedra neba.

foto: Profimedia

Iako se glavni akteri nisu oglašavali po ovom pitanju, korisnici društvenih mreža su brže-bolje počeli da prave mimove na njihov račun, pa se tako na Tviteru pojavio i jedan na kome je glavna zvezda naša Jelena Karleuša.

foto: Printscreen/ Twitter

Naime, na fotografiji, za koju je očigledno da je u pitanju dobro određena foto-montaža, vide se nekadašnji emotivni partneri Kim i Pit, kada su ih paparaci fotografisali prilikom odlaska u jedan restoran.

Ono što je zanimljivo je da je neko na glavu Kim Kardašijan stavio glavu naše Jelene Karleuše u poznatom "balensijaga" autfitu, čije je Kim mesecima zaštitno lice, a čije modele neretko nosi i sama JK.

- Najnovije vesti: Pit Dejvison primećen sa srpskom pevačicom Jelenom Karleušom, odmah nakon njegovog nedavnog raskida sa Kim Kardašijan - stajalo je u opisu šaljive fotografije, koja je za kratko vreme postala viralna na društvenim mrežama.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Jelena je i ranije bila dovođena u vezu sa Kiminim privatnim životom, a posebno je bilo zanimljivo i njeno "spajanje" sa Kanjeom Vestom, od koga se rijaliti zvezda trenutno razvodi.

Jelenu je tako ove godine Kanje zapratio, pa otpratio na Instagramu, a Karleuša je u izjavi medijima priznala da joj je cela ova situacija sa Vestom, samo donela probleme u životu.

- Kanje mi je samo haos napravio po medijima i na društvenim mrežama, tako da nemam ja ništa od toga što je on mene zapratio - rekla je Jelena tada i ostala mistična na pitanje novinara da li su se samo zapratili ili možda i dopisivali.

- E, pa, mnogo me pitaš. Htela sam da kažem da ni ne znam ko je Kanje Vest, ali to bi bilo baš glupo i bezveze. Nije mi pisao. Nemamo nikakav kontakt. Ne znam zašto me je zapratio, nikad se ništa neće desiti mimo tog praćenja. Znači, zaboravite na njega - rekla je JK.

foto: Liam Goodner / Shutterstock.com, Profimedia, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/A.Panić

Bonus video:

00:09 Karleuša pokazala svima kako zaista izgleda