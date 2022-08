POVRAĆAM, NE MOGU DA DOĐEM SEBI! Oglasila se pretučena Marina Radosavljević, pevačica bila u POLICIJI, uplašena za sopstveni ŽIVOT

Pevačica Marina Radosavljević Maki pretučena je 4. avgusta u Vrnjačkoj Banji od strane bivšeg partnera.

Pevačica koju je, prema njenim rečima, pretukao njen bivši ljubavnik I. T, pevačica nije životno ugrožena, a osumnjičeni za nasilje nad njom se sam predao policiji.

Sada se Marina oglasila i otkrila da je pokrenut krivični postupak protiv bivšeg partnera.

- Upravo se vraćam iz policije, pokrenut je krivični postupak protiv bivšeg partnera I.T. - rekla je Marina vidno uznemirena, pa nastavila:

- Ne osećam se najbolje, stigao me je stres, non stop povraćam i ne mogu da dođem sebi, uplašena sam za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice - rekla u dahu uplašena pevačica.

Pevačica trenutno proživljava pravu agoniju:

- Tražila sam zabranu prilaska i zaštitu policije, ja želim da bez straha i podignute glave hodam - kazala je Radosavljevićeva.

Naime, Marina je bila u ljubavnom odnosu sa I.T., pevačica tvrdi da oni nisu u bilo kakvom odnosu već godinu dana:

- Ja sam iz tog odnosa izašla pre godinu dana i sa tim čovekom apsolutno nemam ništa, ja sam samo žena koja traži pravdu, želim da budem bezbedna! Ja da sam želela da budem sponzoruša daleko bih dogurala. - rekla je ona.

Podsetimo, pevačica je prošla kroz sličnu agoniju krajem februara ove godine, kada je čaršija pričala da je zbog veze sa oženjenim I. T. prebijanje namestila njegova supruga. Od tada, kako kaže, nije imala nikakav kontakt s njim:

- Možda i to ima veze sa njim, baš to što sam bila brutalno napadnuta od strane dva muškarca na parkingu ispred mesta gde sam trebala da nastupam. Nadam se da će nadležni organi rešiti ovo i zaštiti me. - rekla je ona i dodala:

- Ja se pošteno bavim ovim poslom, taman sam se oporavila i rekla sebi da krenem dalje i da se borim za sebe i svoju karijeru, ovo me je baš poljuljalo. Ja imam i svoj privatni život, želim da imam partnera i da normalno živim kao svaka žena na ovom svetu koja zaslužuje da bude voljena i poštovana. - završila je Marina.

