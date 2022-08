TAMARA ĐURIĆ NIKAD ŽEŠĆE SPUSTILA JOVANU JEREMIĆ: Ona može da se poredi sa Vendi, šta ona TRAŽI kad ni pre braka nije IMALA NIŠTA!

Voditeljka Jovana Jeremić potkačila je starletu Tamaru Đurić na Instagamu, starleta joj sada žestoko odgovorila.

Rat između Jovane Jeremić i Tamare Đurić ne prestaje. Voditeljka Jutanjeg programa na televiziji Pink indirektno je potkačila starletu. Naime, Đuriceva je juče ceo dan postavljala na svom Instagram profilu snimke kako se voza u skupocenim automobilima, pa je Jovana objavila status sledećeg sadržaja:

- Žene se dele na one koje su svoju imeperiju stvorile same i one kojima je imperiju neko dao. Jer dok su se neke cepile i bile noćne animir dame, a danju svetice po studijima za to vreme zeza poput Jovane Jeremić žene radne vredne i skolarci znojile su se po studijima i bibliotekama. Nismo isto i nikada nećemo biti isti nivo. Zato mi imamo karijeru, a one druge su tehnička lica. Ne znaš ni da su nekada bile tu. I džaba vam je sve. Ulaganje na kratkoročno zadovoljstvo pronalaze torbice, krpe, nikad ne donosi srecu samo nekretnine, čist biznis I samo prva realna, racionlana i javna ljubav su sreća. Sve ostalo pre Ili kasnije vodi u porok Ili u “Lazu”. Zato ona koja stvori I te kako ima pravo da traži. Sve! Jer je krajica. Savez moćnih žena - napisala je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Ovim povodom pozvali smo Tamru koja je pročitala njen status i kroz osmeh odgovorila:

- Jovana ne bi trebala da bude ljubimorna na koleginice jer ipak je ona u odnosu na sta je ranije radila ozbiljno odskočila. Jedino ako je ljubomorna na materijalnim I fizički. Ona treba da bude zadovoljna i prezadovoljna što je iz emisije koja se snimala nokiom 33 10 makar je izgledala tako po rezoluciji prešla na ozbiljnu televiziju. Ona i ja ne možemo da se poredimo. Nas dve nismo ista liga. Ja sam uspešna, nadogradila sam svoj život, imam dete kojim se bavim, svoj biznis. Ona može da se poredi sa Vendi, i da razmišlja koliko je napredovala u odnosu na nju, što ne znači da sutra Vendi ne može da bude na njenom mestu. Obe na sličan način vode emisije, samo mi nije jasno na osnovu čega Jovana sebe poredi sa mnom. Ja od pamtiveka živim isto, isto izgledam, samo sam napredovala imam svoju porodicu, uspešno sačuvan brak koji nisam rasturila jer mi muž nije kupio stan, kola i autombil. Ne smatram da je u redu sto je ostavila muža jer joj to nije prišutio. Moj suprug i ja zajedničkim snagama stvaramo. Ako Bog da uskoro ćemo imati i sina, a ne da se razilazimo zbog materijalnog. Borimo se da napravimo stabilan normalan život. Razočarala me je izjava da ga je ostavila zato sto nije mogao u tom momentu da joj obezbedi nešto, možda je taj čovek imao dosta kvaliteta, ali neću da ulazim u privatan njen. Volela bih ni ona da ne ulazi u moj. Ali ona i njena koleginica Vendi treba da se porede I da njih dve prave paralelu koja kako vodi emisiju.. I ona je tako duhovita šljiva veruje u te paranormalne stavri: vračare, gatare, slično vode emisiju. Samo sto je Vendi malo lepša za ekranizaciju, ali to sad nije ni važno estetski. Jutarnji program vode fantastični novinari kao što je Dea, Sarapa i Irina, ali eto ima i ta šarenolikost,mogu da se nađu tu neka Vendi Ili Jovana Jeremić koja ce svojim humorom I izgledom da nasmeje narod. Jednostavno da nasmeje narod. Bilo je previše realnosti, korona virusa I sada rata, I sugurna sam da ljude obraduje taj njen stend up sou, pa Bože u svakom pozoristu ima neki klovn. I na tekevizii tebe da imamo paranormalnu emisiju, pa I u novinarstvu imamo treće oko. Treba videti sa kim delimo planetu, dobro je da nam se i takvi ljudi prikazu.

- Ne znam da li se fakultet završava zbog svog znanja, Ili hvalisanja. Ne znam od koga ona pare traži jer to što prica se zove prosjačenje, a to je u našoj zemlji zabranjeno. O moralnim vrednostima žene koja je svog muža ostavila samo zato što nije imao da joj pruži njene bahate prohteve, nećemo komentarisati. Nema potrebe da bude ljubimorna Ako je osvarila kako tvrdi svoj cilj. Na osnovu čega ona traži kada samo priča I pre braka nista nije imala. To što ona govori da siromašni ljudi ne trebaju da se žene i devojke uči da budu sponzoruše to je nemoralno, a moja poruka je da se žene udaju iz ljubavi Jer samo tako brak može da uspe, a ona kako je radila tako joj je brak i trajao. Novac dolazi iz karme, ljubavi I zadovoljstva. Ja od svog muža nisam tražila ništa a dobila sam sve, a vi žene ako želite da budete Jovana Jeremić tražite od momka automobil, sat i stan. Zbog toga žene kao što je ona, pa I ona sada na ruci nose sat iz kinder jajeta.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs

