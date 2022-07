NOSI GARDEROBU SA PIJACE I VOZI KOLA OD 1.000 €! Tamara Đurić UZVRAĆA UDARAC Jovani Jeremić, pa donela konačan SUD na celu priču

Jovana Jeremić tvrdi da je meta ljudi Veljka Belivuka i to zbog javnog rata sa Majom Marinković i da je u sve umešana i Tamara Đurić.

- Završila sam srednju stručnu spremu i upisala akademiju, ne kitim se obrazovanjem ni novcem. U rijalitiju je radila za banalan novac i bila maltene učesnik, vodila je tako, kao da je rijaliti igrač. Ja sam tamo ušla iz humanih razloga i sav svoj honorar sam dala deci u Zvečanskoj. Gotivim je jako i cenim, ali ona je to radila iz koristi, a ja sam pomogla ljudima - priča Tamara.

- Što se tiče njenog udaranja na obrazovanje, to nema veze sa inteligencijom. Postavlja se pitanje koliko je ko sebi mogao da priušti da se obrazuje. Nećemo tako ljude da kateogrizujemo i omalovažavamo kao manje važne u društvu. Kao kada bih joj se rugala što vozi auto od 1.000 evra i što nosi garderobu sa pijace. Bože moj, nema svako ista interesovanja. Ja sam moralna žena, imam brak, porodicu, dete i bavim se legalnim biznisom. Imam svojih nekoliko firmi koje uspešno rade, imam zaposlene, koji žive od mog truda. Svaka njoj čast, ali uz dužno poštovanje, ne treba da omalovažava ljude koji nemaju visoku stručnu spremu jer je pitanje ko je koliko mogao. Postujem njen rad, zabavan je. Možda je to neki nov vid novinarstva, ali ona je pola emisije stend ap komicar, a pola novinar - govori starleta.

- Meni je bilo čudno ne što plače zbog ocena, nego iz ocena iz osnovne škole sa punih 30 godina, mislim da je to malo zakasnela reakcija. To su stvari koje su trenutne, bitno da je ona taj fakultet završila, ali ako se neko toliko vraća u detinjstvo, možete da pitate psihijatra da li je to normalno, po mom mišljenju nije. Niti sam je terala da govori da je loša majka, ja za sebe kažem da sam idealna majka i pružam joj sve što treba iz svih oblasti - ističe Đurićeva.

- Kao što neko u mladosti možda nije uspeo da priušti školovanje, tako ona sada sebi u poznoj mladosti ne može da priušti dobar automobil, nego vozi kola od 1.000 evra. Da li sada zbog toga treba da je napadamo i omalovažavamo? Mislim da ne, ali ona slobodno neka nastavi, ja nisam Maja Marinković, neću da nastavljam nikakvu komunikaciju jer poštujem moju televiziju Pink. Stavila bih tačku na ovu priču, a ona ako želi, neka nastavi da se svađa sa Majom.

