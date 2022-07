MORAM DA PAZIM KUDA SE KREĆEM! Jovana Jeremić otkriva da li će unajmiti obezbeđenje zbog Marinkoviće i pretnji Veljinog momka

Jovana Jeremić tvrdi da je meta ljudi Veljka Belivuka i to zbog javnog rata sa Majom Marinković i da je u sve umešana i Tamara Đurić.

Jeremićeva je medijima dostavila poruke u kojima joj se preti, šokiravši javnost, a sada je otkrila nove detalje povodom ove afere.

foto: Printscreen/Instagram

- Tamara ne može da me razume jer nije bila đak generacije. Ne, ja neću ništa angažovati. I dalje sam u strahu, ali se malo bolje osećam. Čekam da ga policija pronađe i da vidimo ko je taj čovek koji je meni pretio. Neću angažovati obezbeđenje, a policija će ukoliko bude smatrala da je to potrebno meni, sama i dodeliti obezbeđenje. Vojislav Šešelj je aludirao na to da treba da mi se dodeli. Malo jesam bolje, ali sam i dalje uznemirena. Sledeće što planiram jeste da vodim najbolje svoje emisije i vodim računa kuda se krećem - priča Jovana.

- Tamara nema osnov što se tužbe tiče, nigde je nisam napala. Ne znam da li ima veze sa tim ili joj je podmetnula “drugarica” Maja Marinković, tako što je nagovorila ovog lika. Bila sam đak generacije, a suze koje sam tamo prolila nisu bile lažne, ali kapiram da Tamara to ne može da razume jer nije završila stepen škole koji sam ja završila. Očekujem od nje takav odgovor i razumem da joj škola nije važna i da na to gleda kao na sprdnju, ne zameram joj. Ovako je super lik, ali školovana nije. Demantovaću je za podvojenu ličnost, u poslednje četiri godine sam se jako puno promenila što se tiče majčinstva. Nisam imala vremena da se posvetim detetu kada sam radila na Hepiju. Ponosna sam na sebe kakva sam majka sada. Podvojena ličnost je ona koja je preko dana jedna, a posle druga, a ovo što sam ja, se zove rad na sebi - ističe voditeljka i onda napominje:

- Jesam zarađivala od rijalitija, ali za razliku od nje i ostalih starleta, kao voditelj, što nije isto kao kada si učesnik. To su ogromne razlike. Opovrgla sam sve njene argumente za moju podvojenu ličnost. Ostavljam policiji da radi na slučaju - zaključuje Jovana Jeremić.

