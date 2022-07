VRATIĆU TE NA FABRIČKO PODEŠAVANJE! Maja Marinković uputila JEZIVE pretnje Jeremićki! Starleta besna: Hoćeš da te narod ŽALI

Maja Marinković ne prestaje da piše o Jovani Jeremić na društvenim mrežama, nakon što je voditeljka uplela u skandal oko pretećih poruka.

Naime, Jovana Jeremić tvrdila je da je meta ljudi Veljka Belivuka i to zbog javnog rata sa Majom Marinković i da je u sve umešana i Tamara Đurić. Jeremićeva je medijima dostavila poruke u kojima joj se preti, šokiravši javnost, da bi potom Maja rekla šta ima na tu temu.

- Ova retardirana žena izmišlja svakakve priče, pa čak i pretnje! Smešna priča! Meša razne ljude i lupeta gluposti, što joj je, inače, profesija! Žena je totalni degenerik, očigledno joj je bilo malo reklame preko mog imena - navela je Maja na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja želim samo da demantujem te laži, a ona neka nastavi da se dopisuje sama sa sobom i da šalje lažne poruke! Ološ nad ološima! Nije lud njen bivši muž, čim je šutnuo kao poslednju krpu. Kome treba neurotična bolesnica u životu? - dodala je Marinkovićeva tad besno, a sad je iznela još štošta.

- Pozovi mene u jutarnji program, da ti ja objasnim neke stvari i da te vratim na fabričko podešavanje! - napisala je Maja, uz emotikon poljupca.

- Sada je meni jasno sve, nije bolest sve što boli! A to što ti misliš da si novinarka i da možeš da se služiš lažima, i da sve oko tebe prozivaš, to si se malo z***bala. To što se pozivaš na druge ljude, glumiš neku silu, vređaš, a onda kao p***a plačeš javno da bi se narod sažalio da dobije 100 pratilaca na Instagramu, jako seljačka priča, doduše u tvom stilu - dodala je Marinkovićeva.

foto: Printscreen/Instagram

