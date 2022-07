VELJIN ČOVEK UTERAO STRAH U KOSTI JOVANI! Jeremić: Ako mi se nešto dogodi, neka me Srbija upamti kao heroja

Jovana Jeremić i dalje je uznemirena zbog pretnji koje je dobila od bliskih saradnika Veljka Belivuka, a sve zbog toga što je javno ušla u klinč sa Majom Marinković. Voditeljka poručuje da ako joj se nešto dogodi želi da je narod pamti kao heroja. Jovanunu izjavu povodom ovog slučaja prenosimo u celosti:

- Pre svega svaka vam čast kako ste saznali ovo što mi se dešava jer nikome nisam pričala. Poslednja tri dana mi preti nepoznat čovek. Sa uznemiravanjem je počeo u dva noću. Iz minuta u monut me opterečuje. Pozvao se na Tamaru Đurić da je od nje uzeo broj da me maltretira, a da brani Maju Marinković zbog mojih stavova o kurvama i kurvanluku - rekla je Jovana i dodala:

- Moji stavovi su takvi i ostaće takvi sa pretnjama ili bez njih. Najvažnije je da se ja ne bojim. Ne može niko da me uplaši. Ja znam da će država da me zaštiti. Ovo je kompleksna pretnja navijača. Devojke koje su navikle da teraju pravdu preko mafije neće moći preko Jovane Jeremić jer je Jovana Jeremić simbol svega ispravnog i čestitog u ovoj državi. Jovana Jeremić je simbol slobode, neustrašivosti i simbol istine i pravde. Prema tome, one sa svojim mafijašima neka mafijaju, jer preko mene neće moći - kaže voditeljka

Ona sumnja da iza ovoga stoji starleta sa kojom je u ratu:

- Devojke takvog profila idu i tužakaju mafiji verovatno im se žale da ih je dirala neka Jovana Jeremić. Drugarice, budi riba, pa izađi pa se obračunaj verbalno. Nije viteški odlaziti kod mafijaša i tražiti im usluge da zastraši Jovanu Jeremić. Ja sam neustrašiva, ja jesam sama i razvedena, ali to ne znači da mogu da me maltertiraju. Niko mene ne može da maltertira. Ja sam pobednik i borac - samouvereno poručuje mafiji.

Jeremićeva je uzela stvar u svoje ruke i slučaj prijavila nadležnima:

- Krivična prijava im sledi. Ja ću ovo isterati do kraja. Neće moju emisiju određivati nijedan Veljin koljač. Uostalom kakva je to mafija koja preti ženi od 31 godinu. Umesto da zaštite takvu ženu. Pravi mafijaši bi je zaštitli i dogovorili se. Oni tu prete džukački,a to se ne radi tako. Ne ulazi se u ženske obračune,. Mušakarac da ulazi u ženski obračun, ne meša se u to. Prijavila sam policiji, ozbiljne su pretnje. I sutra da mi se nešto dogodi želim da me pamte kao heroja i kao nekog ko se zalagao za dobro u ovoj zemlji. Kada ga policija bude uhvatila, ja ću ga pozvati direktno u studio u Jutarnji program kod mene da kaže pred 2,5 miliona ljudi šta želi, a ne da mi kao kukavica u pola dva ujutru šalje pretnje. Ej, samhranoj majci sa detetom preti u gluvo doba noći - kaže ona.

Jovana ima jasnu poruku za stralete i navijače:

- Sve kučke i kurve moraju da nauče da se obračunavaju sa mnom, ali ja sam lepotica, a zver i imam muda veće od 99 posto muškaraca u Srbiji. Lično bez pretnji pozivam da dođu u Jutarnji program i kažu šta je sporno. A to što se tiče toga da će moje ime navijači da skandiraju, ja prave navijače ne bih mešala jer ja imam mnogo prijtelja među njima koji su dobri iskreni i pošteni ljudi - zaključila je ona.

