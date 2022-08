UDAĆE SE MIRKA, A KAD ĆE NE ZNAMO! Posle 4 POROĐAJA, glumica otkrila kada će konačno Vujadinu izgovoriti DA!

Mirka Vasiljević vratila se poslu nakon četvrtog porođaja, a posle duže vremena pojavila se na Filmskom festivalu u Vrnjačkoj Banji gde je progovorila o informaciji da se udala za svog dugogodišnjeg emotivnog partnera, Vujadina Savića, s kojim ima četvoro dece.

Mirku je otkrila kada planira konačno da se uda i zbog čega su njen nevenčani suprug i ona obmanuli javnost vestima da su napravili svadbu.

- Uskoro, ja se nadam. Do venčanja nije došlo samo jer smo veoma mladi otišli u inistranstvo zbog suprugovog posla - kazala je Vasiljevićeva, a na pitanje otkud to da objave da su se venčali što je na svom profilu obelodanio nedavno Vujadin, Mirka je objasnila:

- Dobro, Vujadin voli da se šali i vrlo često sam ja predmet tih njihovih šala. To je nekako iz neke pozitivne energije i kada nije zlonamerno ja učestvujem u tim šalama. Mi smo bili na jednoj proslavi na kojoj sam ja bila tako potpisana (Mirka Vasiljević Savić) i meni je to bilo simmpatično, a on je to iskoristio za šalu na moj račun. I pošto je Instagram izgleda postao osnovni izvor informacija, a ja kako nemam profil na Instagrmau nisam znala za tu situaciju, pa sam malo bila zatečena zbog tog pitanja novinara - kazala je Mirka koja se osvrnula na matertinstvo i to što je nedavno po četvrti put dobila dete, ćerkicu Aniku, a kako tvrdi nema savet za druge mame

- Nema tu nekog saveta, čovek kada se nađe u takvoj situaciji trudi se da deluje najbolje što zna, kako za decu, tako i za porodicu i da svi dobijemo u tom nekom momentu šta nam je potrebno. Neki dan bude bolji i komplikovaniji i teži, ali sve prođe. I čovek kada to voli i kada uživa u tome, ništa mu nije teško- kaže glumica, koju smo pitali da li joj nekada bude neizdrživo teško sa četvoro dece:

- Bude situacija koje ja nisam planirala, u tako velikoj porodici mora da bude dobra organiziacija da bi sve funkcionisalo. Ali ja sam zahvalna svojoj porodici koja je velika i koja se složno drži, tako da kada ja nekada padnem i kada mi nije dan, tu su oni da me podignu, da mi otvore oči, da me razvesele i tako idemo dalje. Ja sam sve to želela, ja sam na tome radila i sada se trudim da to, žargosnki rečeno, najbolje "đuskam"- odlučna je Mirka, a na pitanje gde se ovoga puta sele i gde je njen suprug Vujadin Savić ovoga puta dobio fudbalski angažman, ona odgovara:

- Još uvek ne znamo, on je i dalje u potražnji za klubom. Deca i ja ćemo jedan duži vremenski period biti u Srbiji jer sam ja započela da radim dve serije. Tako da, gde sam ja, tu su i oni - izjavila je glumica.

