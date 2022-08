MIKI ĐURIČIĆ SE SELI U INĐIJU! Bivši Zadrugar u novu kuću ulaže 100.000 evra!

Miki Đuričić odlučio je da se preseli iz svog porodičnog doma u Kupinovu u novu kuću u Inđiji, koju je nedavno kupio.

Nakon što je napustio poslednju sezonu "Zadruge", popularnog rijaliti igrača sačekala je supruga Angelina i ispričala mu da je dobila nasledstvo. Ona je od svoje porodice dobila polovinu kuće koja se nalazi u blizini centra Inđije, što je i njega veoma obradovalo. Odmah su se dogovorili da bi za njih bilo najbolje da se tamo presele, međutim, da bi to ostvarili, bilo je dosta posla i obaveza.

foto: Printscreen

Ne žali pare

Kada je Đuričić čuo za to i video kako plac izgleda i u kom je stanju nekretnina, odlučio je da uloži novac. Kupio je drugu polovinu kuće od naslednika i otpočeo sa renoviranjem. Za malo više od dva meseca potrošio je oko 50.000 evra na radove. Renovirao je stambenu jedinicu i sredio kompletno dvorište, a onda se upustio u opremanje kuće. Miki nije štedeo novac i za suprugu i ćerku birao je samo najbolje, a prema rečima našeg sagovornika, on ima velike planove da ulaže još u novo imanje.

foto: Kurir/Ana Denda

- Miki je oduševljen placom i kućom, dao je sve od sebe da radovi budu što pre gotovi. U ovo doba godine jako je teško naći radnike, posebno sad za sad, a on je ipak uspeo, jer im je platio veću dnevnicu.

Bilo mu je važno da se sve okreči, da se sredi dvorište i da kupi novi nameštaj. Osposobio je kuću za život. Taj prvi deo radova završava se narednih dana i on je najavio prijateljima i porodici da će da napravi veliku žurku povodom useljenja - ispričao je izvor, koji nam je otkrio da bivši rijaliti igrač ima nameru da sa radovima nastavi na proleće:

Treba još para

- Miki i Angelina imaju jako malo dete, to je jedan od osnovnih razloga zbog kojih je on želeo da se završi što pre sa sređivanjem unutrašnjosti kuće. Njegova želja je da zimu provedu tamo, a na proleće da se nastavi sa radovima, sređivanjem kuće i celokupnog imanja.

foto: Kurir/Ana Denda

On ima razne ideje šta bi mogao da posadi tamo, ali šta će od svega toga biti, još uvek ni on sam nije siguran. Ali šta je sve planirao da uradi, to će koštati sigurno još 50.00 evra - zaključio je on. Đuričić nije odgovarao na naše pozive.

