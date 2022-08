SHVATILA SAM DA NEMA PREDAJE... Žena Nikole Rokvića progovorila o problemu u 3. mesecu trudnoće: Ovo ju je zateklo NESPREMNU!

Supruga pevača Nikole Rokvića Bojana Barović otkrila je na društvenim mrežema sa čim se bori u trećoj trudnoći.

- Neki od vas su primetili da u proteklih mesec i više dana baš i nisam bila najaktivniji član ove naše zajednice, a razlog tome je bila lepota prvog trimestra - mučnina. Ovaj put me je zatekla nespremnu jer sam se pogodila, s obzirom na to da su prve dve trudnoće bile znatno bolje po tom pitanju - navela je na početku.

- Ali, ovo vam pišem iz drugog razloga, a to je moje zapažanje i način na koji sam se nosila sa tim. U samom početku sam upala u stadijum prepuštanja i bukvalno nijednu obavezu (sem oko dece) nisam mogla da odradim kako treba. To je kratko trajalo, jer sam shvatila da je i to jedna vrsta borbe i trenutno stanje kome ne smemo baš tako lako da se predamo - dodala je ona.

- I iako mi mučnine nisu od tog saznanja prestale, prestao je njihov kontinuitet i moja glava se više nije bavila samo time! Bar na kratko sam uspevala da se izbacim iz tog stanja i radim druge stvari i nekako naučim da funkcionišem i saživim se sa ovim, na svu sreću kratkotrajnim stanjem… Znam da vas je mnogo koje ste u ovom istom divnom stanju, sa nekad ne tako divnom svakodnevnicom i baš vama pišem u nadi da ćete bar ponekad snagom volje pomoći sebi - zaključila je Bojana.

