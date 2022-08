MARKO OSMAKČIĆ RAZVEZAO JEZIK: Progovorio o LAŽIRANJU OČEVE SMRTI, Viktorijinom ABORTUSU, a evo da li ulazi u Zadrugu 6!

Kao bomba odjeknula vest kada je pre par meseci Marko Osmakčić napustio Zadrugu.

On je izašao zbog navodne smrti svog oca, a kasnije se ispostavilo da je sve bila velika igra kako bi Marko napustio rijaliti program u kom je učestvovao.

I nakon izlaska Marko je nastavio da puni naslovne strane, pre svega je je nastavio viđanje sa Viktorijom Mitrović sa kojom je imao skandalozan odnos tokom emitovanja pete sezone, a sada je Marko progovorio o svemu.

Marko, kako si nakon svega?

foto: Damir Dervišagić

"Dobro sam. Stvarno sam dobro, bilo je tu svega i svačega, malo pritiska i osude, ali eto nakon svega mislim da se odlično završilo. Trenutno imam dosta obaveza i pravac koji pratim, tako da sve u svemu nije loše."

Da li su ti se slegli utisci o Zadruzi i kako bi prokomentarisao sopstveno učešće?

"Jesu, slegli su se. Komentar o učešću nije baš najbolji, često mi zna biti krivo što sam se prikazao kako nisam trebao ili onako kako zapravo ja nisam, ali ljudima ne može da se objasni zašto je to tako i da li ima opravdanja ili nema opravdanja, tako da nisam skroz zadovoljan jer se izdešavalo mnogo loših i ružnih stvari, ali opet to je rijaliti, to su skandali, bilo bi dosadno da si miran i onda ne bi valjalo ni to. Bilo je kako je bilo, da sam zadovoljan nisam, ali svakako sada ne mogu ništa da promenim, tako da mi jedino ostaje da sve ovo shvatim kao školu i da se poboljšam u budućnosti."

Bilo je spekulacija da se viđaš sa Viki, da li ste sada u kontaktu?

foto: Printscreen YouTube

"Nije se samo spekulisalo, uhvaćeni smo mi i na par paparaco slika. Istina je, žena je došla i bili smo par dana zajedno, to nisam demantovao jer je to bilo tako. Što se kontakta tiče sada nakon mora i svih viđanja i nismo baš u kontaktu, nismo zajedno, a zašto smo se viđali bolje nemoj ni da me pitate. Dakle, viđali smo se, ali sada više nismo u kontaktu tako da smatram da je to najpametnije nakon svega."

Da li smatraš da je odluka o abortiranju ispravna i da li bi nešto promenio kada bi vratio vreme?

"Što se te teme tiče ne bih da se izjašnjavam i ne bih da o tome dajem nikakav odgovor. U Zadruzi sam često pričao i šta treba i šta ne treba, i kad treba i kad ne treba, tako da ću ostati suzdržan."

Balkan je ostao u šoku zbog lažiranja očeve smrti, kako je došlo do toga? Šta ti je najviše zamerio pa je morao tako nešto da uradi?

foto: Printscreen/Instagram

"Balkan jeste ostao u šoku, ali mnogi to slave i mnogima je to smešno zbog načina kako je to obavljeno. Ocu je smetalo kako sam tamo prezentovan i šta sam radio, zbog tog zatvorenog prostora i tih ljudi, raznih priča i mog sputvanja. Sve što se tamo desilo je njemu smetalo i čovek je jednostavno odlučio da više ne budem ni sekundu duže. To što je napravio većinski ljudi gotive, da budem iskren, govore da smo kraljevi i carevi što se on nečeg takvog setio."

Da li možetemo da te očekujemo u Zadruzi 6 ili u nekom drugom rijalitiju?

"Ne. Ne planiram da idem u Zadrugu, niti mi se ko javio, izdešavalo mi se mnogo toga i sa njima i sa produkcijom, tako da ne planiram. Ne znam šta bi se sad meni trebalo za odštetu dati da bih ja rekao "Wow super, idem ja sada u Zadrugu 6, nastavljamo kao da ništa nije bilo.""

Šta je zapravo prava istina o Mateji L. iz Zagreba?

"Toj ženi nikada ništa nije bilo, ne bih puno ni o njoj da pričam zato što sam zamoljen od strane nje i njenih bližnjih da se to više ne spominje i da ona ima mira oko toga. Uglavnom, to je bila prva moja veza i ja sam to tada predstavio kao da je ne znam šta bilo, a ništa nije bilo, dogodile su se svađice i otac se umešao sa jednom, dve poruke i to je cela priča.

Kurir.rs/Espreso

Bonus video:

00:32 Marko Osmakčić se obratio Viki Mitrović