BURAN LJUBAVNI ŽIVOT DARKA LAZIĆA! Folker ne može bez žena, a sada ga povezuju i SA NJOM!

Darko Lazić, trenutno jedan od najpopularnijih folkera, poslednjih dana puni naslovne strane svojim sklandalima i raskalašnim ponašanjem.

Pevač je poznat po svom burnom životu, a ništa manje nisu burne njegove ljubavne veze.

foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

Popularni pevač ne može bez žena. Zanimljivo da su mnoge njegove devojke crnke i da neodoljivo podsećaju na njegovu prvu suprugu Anu Sević.

Ana Sević počela je da se zabavlja sa pevačem 2013. godine. Vrlo brzo su počeli da žive zajedno, a nakon toga su se i venčali u tajnosti, a slavlje su upriličili kumovi Andreana Čekić i Saša Popović.

U leto 2014. godine Ana je rodila ćerku Lorenu. Nakon toga se privremeno povukla iz pevačkog i voditeljskog posla. Početkom 2018. godine Ana i Darko su podneli zahtev za razvod braka, koji je zvanično prekinut u maju 2019.

Marina Gagić je donedavno bila Darkova verenica. Mlada i povučena devojka iz Pećinaca mu je pre dve godine rodila sina. U ulozi pevačeve izabranice se dobro snašla, a kad je bilo najteže, posle strašne saobraćajke koju je doživeo nadomak doma, sve vreme je, iako trudna, bila kako uz njega, tako i uz njegove roditelje.

foto: Printscreen/Instagram

Planirali su blistavu budućnost, međutim, kako su mediji prenosili, njegova neozbiljnost i životni stil stali su im na put. Ona seu jednom trenutku iz Brestača vratila kod svojih, iako je svadba bila planirana za drugi rođendan naslednika.

Mesto joj međutim nije dugo ostalo upražnjeno.

Vest da ju je zamenila pevačica Barbara Bobak, koja podseća na Marinu odjeknula je poput bombe. Barbara se sa Darkom dugo poznaje.

foto: Printscreen/Instagram

Njihova veza bila je jako turbulentna, puna uspona i padova i opet se negde nazire kao razlog za kraj veze Darkovo razuzdano ponašanje, a posebno njegov poslednji ispad, kada je vozio u alkoholisanom stanju i pod dejstvom narkotika. Povodom tog događaja ona je izjavila:

- Ne znam kako da definišem kako se osećam. Nezahvalno je i teško, nemam vremena za sebe da se izborim sama sa tim, da odbolujem svoju bol - rekla je pevačica za Ekskluziv i otkriva da je tu noć slabo bila u kontaktu sa Darkom.

- To veče smo bili slabo u kontaktu, nije me zanimalo gde je. Pričali smo kad se vraćao nazad, molila sam ga da spava tamo gde je bio ukoliko je konzumirao alkohol, jer ja s tim ne mogu više da se nosim. U tom nekom momentu ga je zaustavila policija, dalje nisam upućena, zaspala sam - rekla je Barbara i otkrila:

- Izneverena sam odavno, nisam bila iznenađena, ni jedan njegov loš postupak ne može da me iznenadi. Više sam bila izgubljena nego ljuta i razočarana, ljutnja i razočaranje su me davno prošli i dodala:

- Nije trebalo to da uradi, pripisaću to njegovom stanju, njemu na obraz i na čast nek ide sve što kaže. Ja ću ostati čista, da ispoštujem njegovu decu i majku. Čula sam se sa njegovom majkom, ima svojih briga i svojih trauma koje je prate u životu, njoj nije lako. Izvinila sam joj se što to nije uspelo, poželela sam joj sve najbolje i sreću što se tiče njega.

U poslednje vreme se šuška kako je Darko pronašao novu ljubav, Milicu Đukanović, o kojoj se nedavno pisalo, jer je devojka imala 135 kilograma i uspela je da smrša i sada ima 65 kilograma.

foto: Printscreen/Instagram

Darko i Milica su se, kako kaže izvor, upoznali u Šapcu u jednom lokalu kod zajedničkih prijatelja i ona mu je već pri prvom susretu zapala za oko:

- Videlo se da su varnice sevnule između njih dvoje. Lazić je non-stop gledao i prijalo joj je njeno društvo. Razgovarali su i delovalo je da tu ima nešto više od poznanstva. Najbolje oni da kažu - poručuje izvor koji je bio na licu mesta.

Tim povodom pozvali smo Lazića, ali njegov telefon nije bio dostupan. Sa druge strane, Đukanovićeva se javila, ali negira da među njima ima prisnog odnosa.

Otkako je raskinuo sa Barbarom Bobak, pevač se trudi na sve načine da ljubavni život sačuva od očiju javnosti. Kao iz filma "Sekula i njegove žene"- dečko iz Brestača nije imao puno sreće u ljubavi: dame bi se "zadržale tek da rode dete, a onda gotovo beže iz života u koji su zalutale".

Inače Darko se sviđa mnogim damama sa javne scene, jedna od njih je i zadrugarka Miljana Kulić, koja je mnogo puta isticala kako je on njen tip muškarca i da mnogo voli njegove pesme.

Kurir.rs/Stefan Božović

Bonus video:

00:22 Jelena Karleuša slavi 44. rođendan u Dubaiju