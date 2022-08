JOVANA JEREMIĆ ISPROZIVALA LAPSUS PSIHIJATRICE SA TV NIKŠIĆ: Ne bi Milova doktorka tek tako govorila ovakve stvari!

Voditeljka Jovana Jeremić progovorila je o jezivom masakru na Cetinju, kada je Vuk Borilović ubio 10 ljudi, među kojima i dvoje dece.

Jovana nije krila koliko je šokirana izjavom psihijatra Branke Purlije koja pravda Borilovića:

- Danas se bavimo temom kojom se bave svi, a to je masakr koji se desio u Cetinju, šokantnim izjavama crnogorske psihološkinje koja pravda Borilovića kao ubicu rekavši da su Crnogorci obrazovni i hrabri ljudi. Na neku ruku je definitivno svojom izjavom pokušala da opravda temperament masovnog ubice. Moram da poručim ovoj doktorki da to nije normalno, a ja ne znam koji je ona fakultet završila kad je ovako glupu izjavu dala. Ovo dokazuje da se ona potpuno ponaša neprofesionalno, kao da nije završila medicinu. To znači da svako zbog svog temperamenta može da bude nasilnik i ubica i da je to okej ako je odlika nekog naroda - rekla je Jeremićeva.

- Ne želim da verujem da su Crnogorci takvi, jer ih ja ne pamtim kao nasilnike, već kao velike džentlmene. Ali sigurno masakr u Cetinju i ubistvo komšija nije karakteristično za Crnogorce. Sa njenom izjavom se apsolutno ne slažem! Njenu izjavu treba osuditi! Meni ovo izgleda da će ovaj događaj na Cetinju da se politizuje, baš zato što Borilović jeste pripadnik DPS-a Milove stranke. S druge strane, ne bih volela da se to dogodi, ali mislim da će se ovaj obračun i masakr iskoristiti protiv Dritana Abazovića, svrgnuće, smene i pad Vlade u Crnoj Gori. Ne bi Milova doktorka tek tako govorila ovakve stvari. Ispada sada da je Abazović nesposoban kao premijer i da policija nije odreagovala kako je trebalo, ispali su nesposobni jer je ubica 45 minuta harao Cetinjem i ubijao ljude. - rekla je Jovana, pa dodala:

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Verujem da jeste postojala magija u tom slučaju, ali ne verujem da je u pitanju vlaška magija. Verujem da je u pitanju albanska, ali iz istočne Srbije nije - dodala je Jeremićeva.

Kurir.rs/Informer

