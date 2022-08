RAT BIVŠIH LJUBAVNIKA SE RASPLAMSAVA: Bivša zadrugarka BRUTALNO spustila Cara: Manekenu, otpada tvoja Crikvenica, IDEMO U ŠEPAK!

Posle brutalnog obraćanja Filipa Cara, koji nije oduševljen što mu u rodni grad stižu čak dve bivše devojke, sada se oglasila Sanja Grujić.

Naime, Car je poručio svojim bivšim devojkama da ih je "usrećio njegov polni organ zahvaljujući čemu su dospele u žižu javnosti", međutim Sanja se u njegovim rečima nije pronašla, te mu je odgovorila u svom stilu.

foto: Printscreen/Pink

- Koliko me sećanje služi, Filip je bio saglasan da snimimo Ana i ja pesmu koja bi bila posvećena njemu samo ukoliko on dobije glavnu ulogu u spotu. Mi smo pristale, neću da potcenjujem Sremsku Mitrovicu i Zvezdaru, ali mislim da takvom budućem hitu pristaje samo da spot bude snimljen u Crikvenici jer uz takav hit idu samo top destinacije, kao i maneken poput njega. Ukoliko se on predomislio, kontaktiraćemo Danijela iz Šepka, pa promeniti i manekena i destinaciju - započela je Sanja, a potom zaključila:

Šalu na stranu, u ovom Filipovom komentarisanju smatram da nijedna ružna reč nije upućena meni, jer vidim da uz direktno spominjanje mog imena i prezimena ne stoji ništa loše sa njegove strane, nego isključivo kada priča o nekim trećim licima. Želim mu sve najbolje- poručila je Grujićeva.

Kurir/ Pink

