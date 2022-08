FETIŠAR! ZABORAVIO INTIMNE IGRAČKE KOD MATORE U STANU: Anđela Rankovića optužuju da svašta radi u krevetu, evo šta on kaže!

Anđelo Ranković, bivši rijaliti učesnik, otkrio je zbog čega ljudi govore da on ima fetiše.

Naime, Anđela je raskrinkala i drugarica Jovana Tomić Matora.

- Pisalo se da te je Matora optužila da si zaboravio neke igračke koje služe za intimne odnosu u njenom stanu - rekla je voditeljka Anđelu.

- Totalno je glupo jer tu ne piše moje ime i prezime, pod dva milioni su gledali da sam ja u rijalitiju bio šest meseci i niko ne može da zna ko je sve tu bio i prolazio. Imao sam ključ od njenog stana jer smo bili okej. Njena najbolja drugarica je isto imala ključ , nas dvoje smo se družili i ja sam bio tu da pomognem bilo šta da treba - rekao je Anđelo.

- Šta može da se radi u stanu kad je Matora u rijalitiju? - pitala ga je voditeljka.

- Prvo da se plaćaju računi možda, a onda i sve ostalo što treba da se pomogne. Nisam ja ukrao ključ. Njena najbolja drugarica i ja samo kupili tepih i neke komode pa sam ja nameštao to. To može da bude bilo čije, tamo ne piše moje ime i prezime i to je to - rekao je Anđelo.

- Ta priča je odjeknula jer je Nataša Radan pričala u ''Zadruzi 4'' da poseduješ neke fetiše i Viki je pričala da jedva čeka da izađe iz Zadruge da ima se*s sa tobom jer zna kakav si ti fetišar - rekla je voditeljka.

- Ja nisam fetišar već neko ko je jednom rekao da voli ženska stopala. Tačno je volim negovane noge to me najviše privlači. To je bila priča pa samo da razjasnim. Što se mene tiče to znaju svi. Ja ne vidim ništa loše - odgovorio je Anđelo.

- To se nije ćućurilo po ćoškovima već se pričalo javno za crnim stolom. To je bila priča koja je u tom momentu bila tema, a mene sad Mića pita je l' sam ja znala za to... - rekla je Sandra Rešić, koja je takođe bila gost emisije.

