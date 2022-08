KARLEUŠA SE NE ZAUSTAVLJA, ŽESTOKO OPLELA PO CECI: Sinu lajkuje homofobne izjave, a OKRUŽENA JE GEJ LJUDIMA! Zaslužuje prezir!

Pevačica Jelena Karleuša je na društvenim mrežama žestoko napala Veljka Ražnatovića jer je učestvovao u šetnji koju su oni nazvali litijom za spas Srbije, a sada se ponovo oglasila.

Naime, Karleuša je potkačila i Svetlanu Cecu Ražnatović što podržava, kako Jelena kaže, Veljkove homofobne izjave na društvenim mrežama.

"Ličnosti sa velikim uticajem imaju moralnu obavezu da javno podržavaju borbu za ljudska prava pa sa tim i LGBT zajednicu jer su i oni ljudi. Meni je potpuno apsurdno da u Srbiji postoje javne ličnosti koje koriste LGBT zajednicu za ostvarenje sopstvenog uspeha, a paralelno javno daju podršku onima koji pozivaju na nasilje, netoleranciju, oduzimanje prava na život i rad. Imamo slučaj Svetlane Ražnatović koja svom sinu prva lajkuje homofobne izjave i potpirivanje mržnje prema LGBT zajednici", napisala je Karleuša, pa dodala:

"On je to svakako od nje i naučio i usvojio kao stav. Apsurd je veći ako znamo da je Svetlana Ražnatović u svom poslu okružena skoro isključivo gej ljudima, od nabližih prijatelja, menadžera, frizera, stilista, šminkera, fotografa - decenijama. Kako se to na jednoj strani lajkuju i podržavaju stavovi mržnje i homofobije, a sa druge strane se gej ljudi nazivaju prijateljima. Uostalom, postavlja se pitanje i kakva je to autohomofobija gej ljudi koji to ćutke trpe... Ljudi poput Svetlane Ražnatović koja javno podržava agresivnu homofobiju zaslužuju prezir LGBT zajednice i svih onih ljudi koji postuju ljudska prava", zaključila je Karleuša.

