SEVERININ I SESTRIN SUKOB DATIRA JOŠ OD RANIJE, OVO je bio razlog prethodne SVAĐE pevačice i Marijane isplivali svi JEZIVI DETALJI

Vest da je Severina Vučković privedena nakon neprimerene prepirke koja se navodno dogodila u utorak u splitskom domu majke poznate pevačice, odjeknula je kao bomba

Prema prijavi sestre Marijane, pevačica se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom. Bilo je to pod okriljem noći, jedan sat posle ponoći kada se iz stana orila buka. Njih dve su se navodno, prijavila je Marijana policiji, žestoko rivale i šamarale, i to doslovno po celom stanu, prenosi "Jutarnji.hr".

foto: Privatna Arhiva

Severina i Marijana su u svađi od ranije!

Kako su mediji ranije prenosili, Severina i Marijana su u svađi, a tada se u pevačicin život upleo i Centar za socijalni rad zbog sukoba sa sestrom.

U medijima se nedavno pojavila vest da je radnica Centra prijavila Severinu za haos koji je napravila kada ju je izvređala, te je navodno reagovala i policija. Zbog sumnje da je remetila javni red i mir na štetu zaposlene Centra za socijalnu zaštitu, poslat je optužni predlog Opštinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, a kako je tada navedeno, reč je, naime, o porodičnim problemima.

Severinina i Marijana majka Ana imala je zdravstvenih problema, pa sve više vremena provodi sa pevačicom u njenom domu. Međutim, Sevina sestra Marijana poverila se bližnjima da nikako ne može uspostaviti kontakt s majkom, a žalila se i da telefonski razgovori s njom ne prolaze bez problema, i to sve navodno zbog Vučkovićeve.

Podsetimo, Marijana je tada tvrdila da se Severina petlja u njihov odnos, a svađa sestara kulminirala je proteklih meseci. Sevina sestra požalila se da nije ni upoznata s majčinim zdravstvenim stanjem, a pevačicu krivi i za narušene odnose s ćerkom Mijom Popović. Severinina nećaka stanovala je tokom studija u pevačicinom stanu, a pošto se udala i dobila dete.

