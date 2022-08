SESTRE VUČKOVIĆ NEKAD SU SE VOLELE, SAD SU SMRTNI NEPRIJATELJI: Zdenka se odrekla Seve zbog SRBINA a s Marijanom se TUČE zbog para

Širom regona odjeknula je vest da je Severina Vučković privedena na zagrebačkom aerodromu jer je navodno napala rođenu sestru Marijanu Popović i zadalo joj posekotine.

Nakon što je sestra prijavila nju, Severina je tvrdila da je ona ta koja je napadnuta, a u medijima su objavljene fotografije na kojima pevačica pokazuje svoje povrede. Majka Ana stala je na Severininu stranu, rekavši da se Marijana bacakala po stanu.

U aprilu 2017. odnos između Severine Vučković i njene sestre Marijane Vučković Popović s kojom je imala žestoki okršaj u majčinom stanu u Splitu bio je idiličan.

Nasmejana Marijana, koja je po zanimanju novinarka i živi u Beogradu, stigla je u pratnji majke Ane u sportsku dvoranu na Gripama gde se održala premijera mjuzikla ‘Naša bila štorija‘, u kojem je Severina imala glavnu ulogu. Pozirala je fotoreporterima i ni u jednom trenutku nije se moglo naslutiti kako su sestre u lošim odnosima.

Kad je pevačica 2012. godine rodila sina Aleksandra, Marijana je za Slobodnu Dalmacija govorila koliko je srećna.

- Presrećna mu tetka plete nakurnjak. Mislim da će mi zafaliti vunice... Ipak je on jedan dobar i podebeo muškarac kad smo ga ovako dugo čekali. Kod nas doma su se rađale samo devojčice. Najpre smo bile nas tri, a i sestra Zdenka i ja rodile smo ćerke. Ovo muško je Božji dar koji smo priželjkivale još 7. februara, na rođendan našeg pokojnog oca. Ali nema veze što smo morali čekati... Nek’ je on nama živ i zdrav. Stalno sam joj govorila da zatrudni i da će joj to promeniti život. Srećna sam što se odlučila na taj korak. Odgojene smo tako da bi mi bilo žao da je ostala sama. Ima li išta lepše od rođenja deteta?! Na ovaj je način poslala i poruku svim mladim ljudima, devojkama koje su možda nesrećno zaljubljene: volite se, rađajte djecu... Možete se lepo osećati i u 40. Rekla sam joj da odmah ide na drugo - kazala je tada Marijana.

Još u aprilu ove godine bilo je jasno da nešto ne štima među njima nakon što se saznalo da Severina brani Marijani da viđa njihovu majku. Tad ju je Marijana prijavila Centru za socijalnu rad tvrdeći da pevačica zlostavlja njihovu majku te da joj onemogućava kontakte s njom. Osim toga, prijavila je i svoju ćerku, Severininu nećakinju Miu s kojom je pjevačka zvijezda bliska, da ju zlostavlja telefonom.

CSS je postupao po prijavi i utvrdio da je Marijana lažno prijavila i ćerku i sestru. Severinin izvor tvrdio je kako je sve to navodno radila u dogovoru s Milanom Popovićem o čemu navodno postoje pisani dokazi u obliku njegove izjave dane u Centru za socijalni rad.

U svojim retkim istupima za medije Marijana je 2016. govorila o Popoviću.

- Ne zameram mu ništa i ovo me sve jako žalosti, a volela bih iskreno da nađe taj svoj unutrašnji mir kako bi imao bolji odnos sa porodicom svoga sina. Znam da su ljubomora i ljutnja one strašne ljudske pojave koje rastu u nama na istom panju života i kojih se moramo svakodnevno odricati u nastojanju da im ne dopustimo da nas nadvladaju i otežaju nam život i komunikaciju s bližnjima. Mislim da bez obzira na godine on to ne razume i ne pokušava da razume. Ali ja verujem da nakon ovog medijskog suočavanja jednom iz njega moraju niknuti neka njegova bolja vrijednost i bolja kvaliteta - rekla je za RTL. Severinine posle koje je dobila u sukobu s Marijanom

- Svako ko nosi elementarno vaspitanje iz kuće biće u nedoumici kako komunicirati s Milanom Popovićem. To sam shvatila pri prvom susretu. Svakodnevno sam dolazila u njegov stan kad su beba i moja sestra boravili u Beogradu. Na moje "Dobar dan" nikad nije ozdravio ni pružio ruku, već je samo kimao glavom.

Sledećih dana shvatila sam koliko je otvoren prema ljudima, pa sam se tako ponašala i naučila nositi s tim jer ja sam Aleksandru samo tetka, a na mojoj sestri je izbor kako će živeti. Pretpostavljam da će i ovo sutra trčati demanovati u novine. Eto, ukratko, jedan detalj ponašanja domaćina i njegova gostoprimstva govore i o njegovu karakteru - ispričala je tad.

Pevačica ima još jednu sestru, Zdenku Vučković Žunić, koja živi u Turnju kod Zadra, a s kojom godinama nije u dobrim odnosima. Našoj novinarki pre sedam godina Zdenka je demantovala kako je sa suprugom bila prisutna na Severininom venčanju s Igorom Kojićem.

Uznemireni zbog netačnih navoda u pojedinim medijima, objasnili su i razloge svoje javne reakcije.

- Iz pijeteta prema svojim rođacima i prijateljima, poginulim hrvatskim braniteljima, i poštujući marijanski katolički moral, ne odobravamo ovaj estradni cirkus. Prekjuče smo u Vukovaru sahranili prijatelja koji je bio povređen zbog ćiriličnih tabli, a estradni menadžeri objavljuju CD sa ćiriličnim natpisom Severinog venčanja - rekla je tada Zdenka.

Severinina sestra Zdenka i zet Zdravko o nedolasku na vjenčanje: Srbi su nas napali, ugnjetavali 50 godina.

- Ne podržavamo sve ovo, Srbi su nad nama vodili oružani rat, ugnjetavali nas 50 godina, a sada vode psihološki. Moja sestra odgojena je u hrvatskoj i moralnoj, rimokatoličkoj porodici, od oca Hrvata i majke Hrvatice, ali je njen život preuzela menadžerska mašinerija. Ona ima planetarnu slavu, ali sigurno ima tužan život. Molim za njeno zdravlje i sreću - rekla je Severinina sestra.

Mediji su 2015. godine pisali kako su se sestre posvađale oko zemljišta u Splitu na kojem je izgrađen put za jedan šoping centar. Zdenka i Marijana su tvrdile da je to zemljište vlasništvo porodice Vučković te su očekivale da se i Severina uključi u sudsku borbu, ali ona je rekla da je to ne zanima.

Tri sestre rano su ostale bez oca Severa Vučkovića koji je bio vozač kamiona u Elektrodalmaciji. Rodio se u Splitu, gde je upoznao Anu iz Drniša, konobaricu u mlečnom restoranu kraj starog Hajdukova igrališta.

- Kad mi je otac umro i kad su mi ljudi slali telegrame, tad sam ih vrtela po rukama i govorila mami: Setio nas se ovaj i onaj. Danas znam da je u takvim, najtežim trenucima, važna psihološka pomoć - rekla je jednom Severina koja nikad javno nije pričala o svađama sa svojim sestrama.

