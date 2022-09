MIRIS SMOLE SA STARIH BOROVA I POGLED OD MILION €! JK pokazala deo vile od 2,5 MILIONA € i niko ne veruje šta sve ima (VIDEO)

Jelena Karleuša, koja je veoma aktivna na duštvenim mrežama, gde neretko objavljuje i svoje stavove, voli da se pohvali i svojim raskošnim domom u najelitnijem delu Beograda.

Karleuša je nedavno održala fantastičan nastup u Leskovcu, a kada se vratila pokazala je gde voli da se opusti i vrati svu energiju.

foto: Printscreen/Instagram

Jelena će sa decom da živi u raskošnoj vili na Dedinju, koju je renovirala po svom ukusu, te sada izgleda poput domova holivudskih zvezda. Vila je ranije pripadala Draganu Stojkoviću Piksiju, od koga su je kupili 2018. godine i tada su iskeširali 2,5 miliona evra.

foto: Printscreen/Instagram

"Ova kuća i mediteranski vrt poseduju nešto što sam tražila čitavog života, a to su savršena energija i apsolutni mir. Pogled na Košutnjak je nestvaran i prosto lekovit. Zvukovi grada se ne čuju, imate utisak da ste na moru jer tu je čak i miris smole koji dopire sa naših starih borova. Najlepši deo kuće je ogromna terasa koja gleda na vrt, bazen i zalazak sunca. Trudila sam se da sve bude u pastelnim, umirujućim tonovima. Ima dosta elemenata od drveta i mermera. Meni je protok energije vrlo bitan i sve radim po osećaju, pa je to bio slučaj i sa opremanjem životnog prostora. Izuzetno osećam kada neki zid, boja ili element prekidaju protok energije i svetla, pa se rukovodim isključivo time. Mene pomodarske stvari ne interesuju. Kuća se pravi prema onom ko u njoj treba da živi i bude srećan. Ovde ko god uđe oseti mir, spokoj i lepu energiju. Eto, taj stil preovladava", otkrila je Jelena Karleuša jednom prilikom za Hello.

foto: Printscreen/Instagram

"Ovde je predivno i leti i zimi. Obožavam biljke i prirodu, stalno sređujem nešto sa baštovanom. Imam najlepšu pampas-travu, borove, ruže, lavandu... Bazen najmanje koristim, iskreno", pojasnila je Karleuša.

