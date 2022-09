S MAJOM SAM RAZMIŠLJAO U KOM SAM PAKLU, DALILA MI SE NE SVIĐA NI PSIHIČKI NI FIZIČKI Car žestoko ponizio bivše, ne želi da ih vidi

Bivši zadrugar Filip Car prokomentarisao je svoj odnos sa bivšim partnerkama Dalilom Dragojević i Majom Marinković, i zaključio da više ništa ne oseća prema njima.

U toku je emisija "Narod pita" on je odgovarao na pitanja voditeljke Ivane Šopić, kao i na uključenja gledaoca.

- Kada se prisetiš svađa sa Majom, da li je vaše poslednje višanje proteklo ovako, imaš ogrebotine po vratu - rekla je Ivana.

- Bio sam kod berberina, nije to zbog nje, nego me je on malo rasekao. Rekao sam da za sve krivim sebe. Znao sam da sam ušao zauzet, sa njom je biti u vezi jako za*ebano. Devojka mi je Maja, krečem sa Sandrom Čaprić, vidim da me udata žena gledala konstantno, zagledala sam se u nešto zabranjeno. Ona izgleda starije, pogotovo tad je izgladala kao starija gospođa. Za mnoge stvgari sam sam kriv. Trebalo je da stanem i razmislim sa kim sam u vezi - rekao je Filip.

- Deluje da si objektivniji nego pre - kazala je Ivana.

- Jesam, shvatio sam neke stvari, da sam donosim odluke i snosim posledice. Mnogo puta sam prikrivao svoju krivicu. Kriv sam za Dalilu, Maju, zbog svih. Video sam kakva je Maja, bolje skoči sa mosta, budalo, to je trebalo da kažem sebi - odgovorio je Filip.

- Ti si na samom startu rekao da ti je Dalila najlepša - kazala je Ivana.

- Ona je bila jaka na komentarima, nije bila pristupačna svima, to me je zaistrigiralo. Kažem opet, sam sam sve to sebi priredio - kazao je Filip.

- Dobro veče, Goca iz Požege kraj telefona. Pozdrav za Filipa, Dalila, recka nije tu. Ona je sada pokazala svoje pravo ništa. Imislila da je nešto, zapravo je ništa. Ona govori da ne spominju Luku, a ona ga je prva pominjala. Sve vreme je žvakala žvaku, to je jako nekulturno, videlo se da je nervozna. Svi gledaoci su bili jako kulturni, nisu je vređali, pitali su šta ih zanima. Ne može niko da joj kaže da je svetica, ako ona to nije. Umesto da se po izlasku opameti, onda je sve gora. Njen rođendan je bio potpuni promašaj. Onolika vila, a jedva dvadeset gostiju. Mislim da je na njeno mišljenje uticao njen dečko - rekla je gledateljka.

- Mislim da nije tako. Ako je ona sa njim, onda se dogovoriš sa njim ili da ga predstavi javnosti, ili da ga sakrije. Ona je došla ispred kolima, ja sam davao izjavu, ona me umalo nije pregazila. Došla je na emisiju potpuno pogubljena. Prvo, ona je organizovala rođendan, htela je da to bude zabava veka, a bilo je previše rijaliti učesnika. Mića je na kraju dosta otkrio. Dosta ljudi joj nije ni došlo. Sada je trebalo da se vidi sa mnom, posle mnogo vremena. Sa jedne strane je verovatno htela da eksponira dečka, a on je možda pritiska da to ne radi. Pogubila se, nije to ni zbog njega, a ni mene. Ne znam da li da je žalim, da se smejem ili nešto treće. Ona je imala jako tešku godinu, ceo rijaliti je bio na njenim leđima. Bila je deset meseci tamo, morala je svakodnevno da se pravda - kazao je Filip.

- Smatram da se njena osećanja prema njemu nisu ugasila - rekla je gledateljka.

- Da se skroz ohladila, bila bi totalno hladna, okrenula bi sve u svoju korist. Ako želiš da plasiraš svoj život medijima, moraš da snosiš posledice toga - rekao je Filip.

- Nju gledaoci nisu vređali, krivo joj je jer su svi pohvalili Filipa. Jedina istina je da je ona upropastila Filipove živce. Filipe, ti si promenio dosta devojaka, sve imaju nešto zajedničko, koja ti je bila najdraža, a koja najveći promašaj - upitala je gledateljka.

- Rekao sam za Maju da mi je uvek bila najdraža, jer smo dugo bili prijatelji, ali više nisam ni za jednu. Sve su nakon izlaska iz rijalitija više zainteresovane za medije, nego za porodicu. Izdvojio bih Minu, ona se trudi, snimila je pesmu, želi da bude sa dečkom, promenila se dosta i vidi se to. Pokazala je lepu promenu. Maja je pakao za ljubav, kada sam s njom, samo razmišljam u kom sam paklu. Sad sam sedeo naspram Dalile, sve vreme sam se pitao šta sam sa njom tražio. Fizički, prihički, ništa mi se više ne sviđa - rekao je Filip.

- Čula sam sve što me je zanimalo. Filipe, veliki pozdrav, zatraži pomoć od Karamujića - rekla je gledateljka.

- Hvala Vam, ne treba - kazao je Filip.

- Filipe, imao si okršaj sa Majom, imam proverenu informaciju da je ona bila sa Čorbom u jednom lokalu - rekla je Ivana.

- Mi smo ulovljeni na delu, probala se stara ljubav, jer je bila prisutna, ali se na kraju videlo da ipak ne možemo dalje - rekao je Filip.

- Ne kažem da su imali nešto, ali se Maja na kraju uvek vrati Čorbi, izgleda kao da je slaba na njega, šta ti misliš - upitala je Ivana.

- Među njima je bilo nekako drugačije, možda ona nije mogla da se zaljubi u njega, pa je bila mirna. Kada su bili zajedno, nisu imali nikakve skandale, ne znam šta je među njima. Ja sam morao da znam sa kim ulazim u vezu, sve sam imao pred sobom, ali sam opet ulazio u te veze. Kada izađeš iz neke veze, izađeš iz rijalitija, javljaju se neke stare zadrugarke, izađeš, odeš na hoklicu i ćao - rekao je Filip.

- O kome je reč? Sanja Grujić, Ana Jovanović - upitala je Ivana.

- Ne, Sanja je ljuta na mene, sa njom nisam ni bio u konjtaktu, Ana nije, ali ne bih o tome o kome je reč - rekao je Filip.

