KARAMBOL! Igor se zbog Severine svađao s roditeljima, pa napustio kuću! Hteo da se pomiri s njom, a Keba i Olja tražili razvod

Igor Kojić prošao je kroz pravi pakao zbog bivše žene Severine Vučković, ekskluzivno saznaje Kurir. Fudbalski menadžer je izgubio porodicu jer je kao sumanut na sve načine pokušavao da vrati pevačicu, zbog čega je ušao u rat sa majkom Oljom i ocem Draganom Kojićem Kebom.

Kao što smo već pisali, Kojić je napustio roditeljsku kuću, u koju se nije vratio ni posle razvoda. Kako saznajemo, njegov otac je insistirao na tome da podnese zahtev za razvod, ali on to nije učinio dok Seve nije podnela papire. Bio uporan - Igor se odselio iz porodice jer su oni pre svih videli šta Severina radi s njim. On to nije tako shvatao i na sve načine je pokušavao da je vrati. Čak je i sebe krivio za njihov rastanak. Kada je shvatio da su Olja i Dragan žestoko protiv njihovog braka i takve zajednice, koja je očigledno bila iz nekog interesa, pokušali su da mu otvore oči, ali uzalud. Išao je za njom u Zagreb i na sve način pokušavao da ponovo budu zajedno i reše nesuglasice, po cenu da mu se roditelji nikada ne obrate - priča naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, Kojić nema nameru da se vraća na Bežanijsku kosu, gde su živeli. - Ne znam tačno kakvi su njihovi odnosi jer su u kući bile ozbiljne svađe da se ceo kraj tresao. Ulazili su u sukobe jer su pevač i njegova žena pokušavali da sinu otvore oči, ali nije vredelo. Mesecima je jurio za ženom i na kraju se završilo razvodom. Mogu vam reći da se sad oporavio od svega. Ima novi život, samo još da se stabilizuje s porodicom i to je to - završava naš izvor.

Inače, Kojić i dalje ne želi da priča o braku s poznatom pevačicom. Dok su bili zajedno, često je na društvenim mrežama ispoljavao emocije prema njoj u vidu stihova i pokazivao svima koliko mu znači. Kada je pukla tikva, on je na neko vreme ugasio Instagram, da bi nedavno objavio fotografiju sa Severininim bivšim verenikom Milanom Popovićem. Njih dvojica su uspeli da izglade sve nesuglasice koje su imali, a Vučkovićevoj se, prema pisanju hrvatskih medija, nimalo nije dopalo kada ih je zajedno videla na Popovićevoj jahti kako uživaju krstareći Jadranskim morem.

