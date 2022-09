MARKO ĐEDOVIĆ OBELODANIO DA JE ZAŠTIĆENI SVEDOK U FILMU O BAKI PRASETU: Željko je tražio da mi izmene glas i zamrače LIK

Nakon emitovanja dokumentarnog filma o Baka Prasetu, mnogi su komentarisali da iza siluete sa mutiranim glasom stoji Marko Đedović, koji je sada potvrdio te sumnje javnosti.

– Zvanično sam član kabineta Željka Mitrovića i član menadžmenta televizije Pink, tome već ima neko vreme, ali sam hteo da kod tebe u jutarnjem programu otkrijem ovu ekskluzivnu informaciju, ti si pre svega moja koleginica - rekao je Marko u "Novom jutru", te je osuo paljbu po Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

– Kikina smrt je iz njegovih usta "sr*nje" koje se nažalost dogodilo i koje mu je samo podiglo rejting. Stalno sam u kontaktu sa Natašom, Kikinom majkom, juče smo se čuli, ona samo želi da sazna apsolutno istinu i uvek ću joj biti na raspolaganju. Nakon ovog procesa, ona će pokrenuti nevladinu organizaciju pod Kikinim imenom koja će se baviti svim ovim stvarima o kojima danas pričamo, a to je da zaštitimo našu decu, maloletna lica i žene od brutalnog vređanja - dodao je Đedović u emisiji, te se osvrnuo na njegovo izlaganje u dokumentarcu, odnosno priči o tome kako on stoji iza upoznavanja Bake Praseta i Velje Nevolje.

– Imamo toliko materijala da možemo da napravimo još tri dokumentarca. U njemu sam otvoreno, jasno i glasno pričao kako sam i na koji način sam poslao Baku Praseta na rođendan na kojem je on upoznao Velju Nevolju. Desila se sledeća stvar - Željko je lično u tom trenutku tražio da se moj lik zamagli i da se moj glas promeni, sat vremena pred emitovanje. Da li stvarno mislite da mene Željko ne bi mogao bolje da zamrači da sam to hteo ili da nisam mogao da pozovem nekog od kolega, dam mu tekst i da priča umesto mene? Ne, radi se u suvoj istini i ja sam govorio u svoje ime. Tada smo i upoznati sa istraživačim timom koji će se baviti ovom pričom, da vidmo da li je ta ciljna grupa koja prati Baku Praseta kako reaguju na šta - da li je njima bitno da priča Marko Đedović ili im je bitno o čemu se radi. "Poenta, srž i suština" su reči Kikine majke i da su pravosudni organi trebali njega da pozovu dve do tri godine pre emitovanja ovog dokumentarca - zaključio je Đedović.

kurir.rs

Bonus video:

00:34 KAD MITROVIĆ SLAVI ĆERKI ROĐENDAN, TO JE GALA! Željko SKOČIO i na stolicu! (VIDEO)