FILIP CAR SMUVAO NATAŠU ŠAVIJU! Otkrivamo sve PIKANTERIJE sa rođendana, celu noć uživali u strastvenim poljupcima, ovo su DETALJI!

Filip Car je napravio proslavu povodom svog rođendana, a pored brojnih bivših zadrugara, pojavila se i devojka poznata javnosti, koja je svima privukla pažnju.

Naime, kako Kurir ekskluzivno saznaje, pored brojnih rijaliti cimera, na gala proslavi, našla se i starleta Nataša Šavija. Izvor koji se našao na licu mesta, tvrdi da su starleta i šarmer iz Crikvenice, uplovili u ljubavnu romansu.

foto: Printscreen

- Njih dvoje se nisu odvajali jedno od drugog. Celu noć su uživali u strastvenim poljupcima i zagrljajima. Na Filipovom licu moglo se primetiti koliko je zaljubljen. Posle pakla, koji je prošao sa Dalilom, Šavija mu je došla kao melem. Svi znaju da Filip voli devojke poput Nataše. Ne bi se on toliko razvlačio sa Majom, da nije bio opčinjen njenim izgledom, ali deluje da će se smiriti pored Šavije. Pričalo se po medijima, da je u romansi sa nekom atraktivnom crnkom, ali to nije istina, on je ludo zaljubljen u Šaviju. Pa imali smo svi prilike da vidimo, kakav je Filip, kada se zaljubi. On voli ludački - tvrdi izvor za Kurir.

foto: Printscreen/Instagram

Kako bismo proverili istinost ovih tvrdnji, pokušali smo da stupimo u kontakt sa glavnim akterima ove priče, ali do objavljivanja ovog članka, Nataša Šavija i Filip Car se nisu odazivali na naše pozive.

Kurir.rs/M.M./M.Komatina

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme