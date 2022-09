VENDI I MAJA NIKOLIĆ ZARATILE UŽIVO U EMISIJI! Vukelićeva napala pevačicu ZBOG OVOGA, drama na sve strane, sve se ORILO!

Maja Nikolić i Vesna Vukelić Vendi gostovale su zajedno kod Ognjena Amidžića, a tom prilikom su se sukobile.

Naime, Maja je odgovarala na set pitanja iz igrice "Intime kuglice", prvo koje je izvukla izazvalo je burne reakcije u studiju. Naime, pevačica je morala da navede najprecenjeniju osobu sa estade.

- Najprecenjeniju... Pa, ja bih jedno 104 osobe navela... Nema smisla! Pa, recimo Mica Trofrtaljka - navela je Maja s namerom da nastavi, ali ju je Vendi prekinula:

foto: Printscreen/Amidži šou

-Mica Trofrtaljka koja nije živa - rekla je Vendi.

- Pa, to je osoba sa estrade, nema veze da li je živa ili nije - odgovorila joj je Nikolićeva.

- Žena precenjena, još se nikad nije afirmisala na televiziji, žena postigla sve sa svojih deset prstiju... Majo, ideš linijom manjeg otpora, Mica Trofrtaljka nije živa i ne može da ti odgovori i kao to je tvoje mišljenje. Pričaj o aktuelnim pojavama - dobacila joj je Vukelićeva.

- Ja pričam o nekome ko po mom mišljenju nisi ni trebali da budu na estradi, zna se šta je estrada - rekla je Maja.

- Žena nije bila na estradi, nikad se nije ekranizovala! Živela u nekom selu pored Čačka, umrla tako što je muzla krave - istakla je Vendi.

foto: Printscreen/Amidži šou

- Je l' može onda Vendi da odgovori na pitanja umesto svih nas - upitala je Maja Amidžića.

- Ali ja moram da ti objasnim da ti bežiš od odgovora - dodala je spisateljica.

- Nemoj molim te sa mnom u debatu, jer ja imam dovoljno mogućnosti da odgovorim sama - rekla je pevačica, na šta joj Vendi nije ćutala:

- Prvo, ja sa tobom ne debatujem, debatuješ sama sa sobom. Drugo, odgovori pošteno - istakla je Vendi, sa čim se voditelj složio.

- Aktuelno ime na estadi, od pevača ili glumaca, jer u svakoj profesiji ih ima... Razmišljam, ima mnogo njih koji ne znaju ni da pevaju. Iz "Zadruge" bih rekla Jelena Golubović. Razmišljam sad ko je od pevača precenjen, jer ja ne pratim našu estradu, sem što se družim sa par ljudi, Kerber, Osvajači - priča Maja Nikolić.

foto: Printscreen/Amidži šou

- Opet pričaš o svemu, osim o ovome za šta si pitana - dobacila je Vesna Vukelić.

- Pa, evo, ne mogu da se setim, evo upravo razmišljam. Nisam se spremala. Ne znam šta bih rekla, ne poznajem ljude. Ne mogu da kažem za nekoga kad ne znam - kaže - istakla je Nikolićeva.

- Maja neće da se zamera, to je katastrofa. Ja bih rekla da sam dobila to pitanje - rekla je Vendi, a kao kaznu što nije odgovorila na pitanje, Maja je morala da otpeva hit Vitni Hjuston "I Will Always Love You", a na kraju naterala i Ognjena da otpeva "Medo, brundo".

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:26 NE PRIČAM LOŠE O LJUDIMA! Maja Nikolić za Kurir TV: Elokventna sam i dugo godina na estradi, sa mnom ne moraju da LOME KOPLJA