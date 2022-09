SAJSI SVE VREME PREVRTALA OČIMA ZBOG VENDI I MAJE NIKOLIĆ! Gori Tviter zbog njenih reakcija, a onda ovako odgovorila pevačici!

Vesna Vukelić Vendi, Maja Nikolić i Sajsi MC našle su se zajedno u emisiji "Amidži šou", gde je došlo i do sukoba.

Naime, sukob se dogodio i između Vendi i aktiviste LGBT Predraga Azdejkovića zbog Parade ponosa, tokom koje je kontroverzna pevačica stavove branila rečima: "Parada je blud i razvrat. Sodoma i Gomora. Mi, kao zemlja Svetog Save, ne treba to da dopustimo jer to urušava naš moral", sve je palo u drugi plan kada su na Tviteru isplivali segmenti iz emisije, a reakcije reperke Sajsi MC postale su viralne.

Sajsi MC, koja je ujedno bila i kuma ovogodišnjeg Prajda najpre je iznela svoj stav o paradi, ali nije mogla, a očigledno se nije ni trudila, da sakrije koliko joj je bilo neprijatno u emisiji, kako zbog stavova svojih koleginica, tako i zbog njihovih poteza.

- Ja sam za Prajd. Bitno je da se održi, bitno je zbog celog društva, a ne samo za LGBT populaciju. Svi bi trebalo da podržimo Prajd. To je manifestacija koja bi trebalo da bude slavlje, ali je u ovakvoj atmosferi postala protest - uključila se u raspravu reperka Sajsi MC, koja nije mogla da ostane imuna i na trenutak kada je Maja Nikolić zapevala pesmu "I will always love you", zbog koje je svojevremeno bila predmet podsmeha.

Ipak, to nije bio kraj. Naime, Vendi je iskoristila priliku da prokomentariše Sajsi i njen nastup, a ona joj je odgovorila da je degutantno da priča o njoj.

- Ona meni deluje kao da je u nekoj čamotinji. Smorena. Prosto ne mogu da verujem da imaš takvu energiju na sceni, ili vaskrsneš. Ne znam kako zračiš - rekla je Vendi.

- Dođi na nastup, pa vidi - odgovorila je reperka.

- Ova energija sada mora pod hitno da se menja. Ili ste došli smoreni, ne znam šta je sa vama - nastavila je Vendi, na šta je Sajsi odgovorila:

Iskreno, ne bih da komentarišeš moje javno nastupanje. Moje nastupanje na bini mogu da komentarišu svi, ali mislim da je degutantno da se komentariše moje bistovanje ovde.

