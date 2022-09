ZVEZDA GRANDA SE OPARILA NA SVADBI KOD MIRKA ŠIJANA I BOJANE: Pevačici skočila cena, priznala da su na veselju bili ŠIROKE RUKE!

Ivana Dimkovski prizanala je da joj je nakon takmičnja "Zvezde Granda" cena nastupa skočila, a pevala je na svadbi Bojane i Mirka Šijana, na kojoj je bilo oko 500 zvanica.

Na pitanje kako je dobila poziv za svadbu kod Šijanovih, pevačica otkriva da je sve bilo vrlo spontano, ali i da se nijednog trenutka nije dvoumila.

- Dobila sam poziv za svadbu preko jednog estradnog menadžera. On me je angažovao. Pitao me je da li bih odradila svirku, što sam oberučke prihvatila. Stvarno mi je bila čast da odradim to. Bila je dobra žurka i lepo iskustvo. Sve je odlično organizovano - kazala je ona, pa otkrila koliko je zaradila:

- Cifra nije bila dogovorena i ja sam radila za bakšiš. Kao što ste mogli videti, super sam prošla! Nije mi toliko važan novac, jer ja ovaj posao radim jer se lepo osećam. Bili su široke ruke, to je sve što mogu da vam kažem, o cifri ne bih.

U medijima se pisalo da je Šijan odrešio kesu i za kupovinu mlade iskeširao 50.000 evra, a mi smo pitali pevačicu za neku insajdersku informaciju.

- Ja stvarno to nisam videla, jer su mladu kupovali unutar kuće, a muzika je bila ispred. Gosti su bili jako veseli, ali sada oko cene ne znam da li je baš tako, ali sve je moguće. Nije se štedelo nikako! Kad se već organizovalo takvo slavlje, zašto da se i ne uloži toliko. Sve je bilo perfektno!

