VELIKI INTERVJU ANABELE ATIJAS Progovorila o roditeljstvu, Gagiju, Luni Đogani, a onda spomenula i ZETA Marka: Grešila sam...

Pevačica Anabela Atijas je po dolasku unuke Mije dobila epitet najzgodnije bake na estradi. Uživa da provodi vreme sa ćerkom Lunom, zetom Markom i unukom, i trudi se da pravi balans i bude dobra majka, baka, supruga, a da ne zapostavi karijeru.

Za sve ove godine koliko si na estradi, ko te je od kolega razočarao i u kom smislu?

- Ima onih kojima sam se našla na početku njihovih karijera i bila dobra i dostupna za savete, pomoć i saradnju. Naravno da oni nisu imali istog sluha za mene. Ali sve se dešava u životu sa razlogom, i očigledno je dobro što od takvih osoba nisam tražila pomoć ili spala zaboga, na njihovu pomoć. Nekako uvek imam sreće, dešavaju mi se novi ljudi, sami dolaze do mene. Gledam više u budućnost, nego u prošlost.

Na koga tačno ciljaš?

- Nisam tip koji će sada da proziva bilo koga, odtoga da sada nekog prozivam nemam ništa. Oni koji su sarađivali sa mnom na početku karijera, da li su tu ili ne, više nije ni bitno. Krenula sam dalje, ali kažem da ih je bilo. To su oni, a ovo sam ja i svako ima pravo da vodi život kako najbolje ume.

Kako je tvoja najmlađa ćerka reagovala na Mijin dolazak?

- Blankica je obožava, biće najbolje drugarice za nekoliko godina. Mala će to razlika biti. Imamo tu sreću da su deca puna ljubavi.

Koliko je danas teško biti dobar roditelj?

- Stalno sam ja u nekom grču da im bude sve potaman. Idem po jednu u školu, pa po drugu, pa jednu vodim na klavir, pa na sekciju, kod kozmetičara. Premalo je vremena za sve to, a neki ljudi očekuju da sam dostupna uvek. Ne bih rekla da oskudevaju u bilo čemu, ali znate decu (smeh).

Gde ste grešili u svom odnosu sa Lunom?

- Luna je sada stvarno srećna. Ja nikada nisam radila ništa iz zle namere, već samo iz ljubavi i želje da bude srećna. Naravno da svaki roditelj greši. Svi smo mi ljudi od krvi i mesa, nismo roboti. Radimo onako kako najbolje znamo i umemo. Sigurno da sam grešila i da sam izvukla pouku iz svojih grešaka i to mi je najdraže od svega. Izvukla sam dobru lekciju. To sam sigurna danas kada sam srećna, kada se dobro osećam, prosto zračim tako, to je znak da sam sve svarila i postavila na svoje mesto.

Da li sebe kriviš zbog nečega?

- Bilo je momenata da sam sebe krivila, ali to sam prevazišla. Prvo sami sebi morate oprostiti, pa sve ostalo.

Da li ti je krivo što nisi podržavala ćerkinu vezu sa Markom, a sada se ispostavilo da je srećna sa njim?

- Vrlo sam kratko imala to kontra mišljenje. Da se baziramo na zadnje dve godine. Meni je drago da su oni srećni, zaslužili su to. Oni znaju koliko im dobro želim i koliko ih podržavam u svemu. Ljubav je tu presudna, sva ta silna ljubav koju imam prema unuci i mojoj devojčici. Nikada nisam radila ništa iz mržnje ni prema kome, već samo iz prevelike ljubavi. Iako sam pogrešno radila, nisam imala zlu nameru.

Priželjkuješ li još unučića?

- Naravno da priželjkujem. Ja Lunu ne pritiskam da požuri, jer sve će to doći u svoje vreme. Svako treba da oseti kada je pravo vreme da se ostvari. Ja toliko volim bekicu (Miu) da ne znam da li mogu da tako volim još nekog. Previše je volim. Srce me boli kad pomislim da bih morala da se posvetim nekom drugom, ne bih volela da nam niko oduzme ovo sada.

Planiraš li da obnoviš bračne zavete sa Andrejem?

- Ne opterećujem se time. Mi se i dalje osećamo isto, ništa se nije promenilo između nas. To je samo papir koji nama ništa ne znači. Ovo je vanbračna zajednica koja je podjednako važna kao i brak.

Da li si u kontaktu sa Gagijem?

- Ja ne bih više time da se bavim. To je moj privatan život i moja prošlost i ne moram više da delim te informacije ni sa kim i ovo je previše.

