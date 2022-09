"OSEĆAM SE KAO DA ME JE POGODIO ZEMLJOTRES" Veliki intervju Nikoline Pišek o smrti supruga Vidoja i povratku na male ekrane!

Voditeljka Nikolina Pišek u svom velikom intervjuu progovorila je iskreno o životu nakon smrti supruga Vidoja Ristovića.

Na samom pičetku intervjua Nikolina se dotakla tragedije koja ju je, malo je reći slomila. Ovom prilikom otkrila je kako sada živi i na čemu joj je najveći fokus. Takođe, voditeljka priznaje da je na svojoj velikoj bol videla koliko ima pravih prijatelja.

"Trenutno sam okupirana preslaganjem u svom životu. Situacija je slična kao da vas je pogodio zemljotres, sudare se tektonske ploče, dođe do ogromnih pomaka, odjednom vaša realnost se promeni, i ništa nije isto kao što je bilo pre. Onda sledi niz manjih potresa, vibracija koje naprosto slažu stvari na svoje mesto, tako da još neko će vreme proći dok se meni teren ne stabilizuje i dok sve ne sedne na mesto na kojem bi trebalo biti. Mogu potpuno realno shvatiti u kojoj novoj realnosti sad zapravo živim, i mislim da tu nisam jedina", započela je Nikolina.

"Prijateljstva su strašno važna i izvanredno je posložiti život na neki način ko su ti ljudi na koje možeš računati. Ali ovakve tektonske promene te uvek iznenade, tako da za neke ljude za koje sam mislila da su oni na koje mogu uvek računati, sam shvatila da su tu bili samo dok je bilo dobro, i da su bili zapravo jako toksični. Ali ima opet onih koji su celo vreme bili autentični i koji su iskreni i pravi. Ali ono što je lepo što se dogodi smena, i dođe do nekog filtriranja i neki prođu kroz to sito, neki ostanu na površini, a stvore se i neki novi", ispričala je Nikolina.

Potom se dotakla povraka na "male ekrane":

"Trenutno me ovaj moj angažman veoma veseli, veseli me sve što mi znači nekakvu distrakciju od situacije u kojoj jesam, odnosno nešto što će biti moja nova realnost, veselim se takvim situacijama jer to su zapravo pozitivne promene. Znači ima loših, ima pozitivnih promena, a ovo je jedna od pozitivnih, to je nešto čega će nadam se biti sve biti sve više, jer bi to značilo da se situacija normalizuje u mojoj nekoj novoj realnosti i da je to nešto od čega će biti satkan moj budući život. To naprosto znači, da odškrineš jedna vrata pa se otvaraju druga", rekla je Nikolina.

