GOCA BOŽINOVSKA ZA KURIR: Unuk Zoran ne ume da me mazi, vidi se u njemu Šijanova genetika

Nekoliko dana nakon venčanja Mirka Šijana i Bojane Rodić za Kurir se oglasila pevačica Goca Božinovska, koja je otkrila da je prezadovoljna i da je svadba prošla bolje nego što je očekivala. Ona je ispričala koji je savet dala Bojani kako bi sačuvala brak sa njenim sinom. Pevačica je za naš list priznala da je popustljiva prema unuku Zoranu, koji još uvek ne ume da je pomazi, pa je i udari po glavi.

foto: Nenad Kostić

- Ne volim da sugerišem nikome i da se mešam u tuđe odnose. Bojanu sam posavetovala samo da bude pametna i da čuva svog muža i brak. Rekla sam joj da u kući treba da bude kako ona kaže i, dokle god bude tako, brak će joj biti dobar. Mislim da sam ja bila previše fina i nisam dobila ništa, rekla sam joj da to sebi ne dozvoli, nego da gleda sebe i svog muža i decu - kazala je Goca i otkrila kakav je njen odnos sa Bojanom: - Bojana i ja stvarno imamo fenomenalan odnos, ona je jedno divno stvorenje. Ima neku specifičnu lepotu, lepa je kao anđeo. Kada ustane ujutro bez šminke, onako u pidžami, ne možeš da je se nagledaš - rekla je pevačica. - Ona trenutno nema osećaj da je u drugom stanju. Radi sve isto kao i kada nije bila trudna. Iznerviram se kada podigne dete, pa idem za njom i otimam joj Zorana da ga spusti - ispričala je Goca za Kurir, a onda otkrila da je mali Zoran veoma nestašan: - Naučila sam ga da me mazi i kaže mi: "Mala baka", a onda on viče: "Mala ba, mala ba". Ne zna lepo da me pomazi, nego me udara, zaboli me glava koliko me udari - kroz osmeh je priznala pevačica.

foto: Marina Lopičić, Nenad Kostić

- Pre neki dan mi je ušao u kuhinju i srušio deo servisa na mermer. Prepao se, pa me gleda, a ja se smejem. Zbog njega nam je kuhinja kompletno vezana, da ne može da otvori radne delove. Uzme moju drvenu varjaču iz kuhinje i ode u dnevnu sobu, udari u komodu koja ima staklene police i sve se razbije u paramparčad. Problem je samo što se plašim da se ne povredi. Sve smo sklonili, nemam nijedan ukras u kući, morali smo da ih sklonimo jer njemu sve što padne podruku on polomi. - Zoran je temperamentom isti Mirko, dok je likom podeljen na njega i Bojanu. U njemu vidim da dosta vuče deda Šijanovu genetiku, jer ono što on naumi, to tako mora da bude.

foto: Nenad Kostić

Ana Denda

