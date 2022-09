REŠIĆKIN BIVŠI MI JE REKAO DA JE BIO S NJOM JER JE DOBRA U KREVETU: Maja Nikolić žestoko oplela po Sandri i iznela ŠOK TVRDNJE

Tihi rat između Maje Nikolić i Sandre Rešić, koji traje već neko vreme, kulminirao je Sandrinim gostovanjem u emisiji "Ami Dži šou", u kom je istakla da ne zna zbog čega njena starija koleginica ima toliki animozitet prema njoj.

Ćerka pokojnog Nina Rešića je odgovarajući na pitanja sa Instagrama prokomentarisala Majine tvrdnje da je zvezda "Granda" za 4.000 evra kupila preglede za svoj novi spot "Prerano".

- Nemam ništa lično da kažem protiv Maje Nikolić, ali ljudi na Instagramu mi šalju skrinšotove gde ona to piše i ja bih samo rekla da sam tu sumu novca koju ona pominje imala i pre "Zadruge". Tako da bih verovatno za prethodnih sedam pesama uložila istu tu sumu novca, jer se ne radi o nekoj preterano velikoj sumi, već o 4.000 evra. Ne znam čemu toliki animozitet prema meni - istakla je Sandra.

Maja je poslala poruku Ognjenu Amidžiću, u kojoj je pozdravila sve goste sem Sandre.

- Nema potrebe da bude ljubomorna jer sam snimila spot sa Dejanom. Svi znamo da je Dejan njena tiha patnja - napisala je Maja, ali Sandra nije htela dalje da komentariše.

Pozvali smo Maju, koja je imala štošta da kaže o koleginici.

- To nema veze s tim skrinšotovima kako je Sandra rekla. Mene je ona prvo prozvala da imam animozitet prema njoj, pa sam morala da odgovorim jer nisam bila u emisiji. To je sve zbog toga što je Dejan u mom spotu, ona je bila zaljubljena u njega celu "Zadrugu". To zna cela nacija. On niti je bio zaljubljen u nju, niti je hteo da bude s njom. Kad sam ga uzela za spot, ona je celu priču iskopirala i zvala je Stefana Karića. Dejan Milićević je i njoj i meni radio spot, pa mi je ukrala ideju. Ja nju ne poznajem, nikad je nisam videla. Jednostavno je ljubomorna na mene. Niko je nije hteo u rijalitiju, videli smo i kako je završila priču sa Anđelom Rankovićem. Dejan mi je prijatelj, gledam ga kao svog sina. I njegova majka Biljana je moja prijateljica, preko nje sam se i sve dogovorila o spotu - rekla nam je Maja, pa dodala:

- Meni je kompliment da je Sandra ljubomorna na mene. Dejan i ja nismo nikad bili preterano bliski, čak je i na snimanju spota on bio s bratom Davidom. Nikad nismo bili sami da bi ona pomislila da mi imamo nešto više. Navijala sam za njega da pobedi i da ostavi ono stvorenje čije ime neću ni da pomenem. Poručila bih joj da bude dobra sa mnom kako bi je Dejan primetio i kako bi se družila s nama i bila u našem timu.

Maja je otkrila i da je u kontaktu s Rešićkinim bivšim dečkom.

- Javio mi se njen bivši dečko kome duguje 30.000 evra. Mi se sada intenzivno družimo. On će mi finansirati novu pesmu i spot. Rekao mi je da je on bio sa njom jer je dobra u krevetu. Nisam ja kriva što ona nema sreće u ljubavi i što je svi muškarci ostave posle nekoliko dana - završila je Maja.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Sandrom, ali se ona nije javljala na naše pozive.

Nikolićka tvrdi Moja pesma je veći hit od njene! foto: Dejan Milićević Maja tvrdi da njena nova pesma postiže veći uspeh od Rešićkine: - Moja pesma "Dođi" je već hit, ulazimo u trending. Ljudi traže i po nekoliko puta da je pevam na nastupima. Ja ne kupujem preglede. Za trending joj to ništa ne vredi, bitno je samo koliko je realnih ljudi kliknulo i komentarisalo pesmu. Već imam 700 komentara. Njenu pesmu nisam čula, znam da je Bane Opačić autor, a njega volim. Sandru Rešić ne slušam zaista.

