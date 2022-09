UDOVICA TOME ZDRAVKOVIĆA ZA KURIR TV: Film je probudio bolnu uspomenu iz bolnice! NJEGOVE POSLEDNJE REČI, NEĆU NIKADA ZABORAVITI

Danas se obeležava pomen povodom 31 godine od smrti našeg legendarnog pevača Tome Zdravkovića.

Gordana Zdravković, udovica čuvenog pevača, uključila se u Puls Srbije na Kurir televiziji gde se dotakla pokojnog pevača.

- Pa drago mi je što ima ovoliko ljudi koji ga se sećaju. Prošla je 31 godina, mada ova mi je najteža. Jer je ove godine objavljen film koji je bio veoma realističan i probudio je mnogo emocija. Kada dođem ovde koliko god da je bolno imam osećaj da sam tu sa njim. Uvek je taj susret sretan, a i tužan. Mada ovaj put mi je jako teško jer mi je taj film vratio neke emocije koje su jako duboke i snažne - rekla je Gordana.

- To su neka sećanja koja pokušavaš da potisneš sa strane, ali za mene bolnica i ono što se sve tu dešavalo je bilo najteže u mom životu. Pokušavala sam od toga sama da se oslobodim, a sada se sve vratilo. On mi je tada rekao u bolnici da mu nije žao ni zbog čega što je radio u životu, osim toga što neće doživeti da mu Saša poraste. To je za mene bilo strašno, ali nikad nisam verovala da će umreti - rekla je Gordana.

- Sve su mi drage, ali u zadnje vreme što sam starija u ušima mi je ona njegova "čekaj me, ja ću sigurno doći" - rekla je Gordana.

