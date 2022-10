ŠOK PRIZNANJE VANJE MIJATOVIĆ! Pevačica iznenadila sve, otkrila da je ŠPIJUNIRALA budućeg muža, a obelodanila i OVO!

Pevačica Vanja Mijatović, koja će uskoro stati na ludi kamen sa svojim verenikom i dugogodišnjim emotivnim partnerom Aleksandrom, gostujući u emisiji govorila je o početku njihove romanse, a onda sve u studiju šokirala priznanjem da mu je proveravala telefon.

- Ne smeta mu da imam dekolte. Nema neki porblem s tim. Kaže mi kada ću, ako ne sada. Meni je najlepši period bio taj početak, jer smo se mi viđali, ali jedno mesec, dva navodno poslovno. Mi smo se viđali navodno poslovno prvo, ali smo se sviđali jedno drugom, ali nismo izgovarali to. On je meni donosio katalog, a onda to zaboravimo, niti smo to videli, niti bilo šta. To mi je bilo jako simpatično i najlepši deo veze - rekla je Vanja u emisji Magazin in, i otkrila da je svom budućem mužu na počeku veze proveravala mobilni telefon.

foto: Printscreen YouTube

- Sve je okej, tu je bitan partner. Ja sam jako nepoverljiva i ovo je prvi muškarac kom verujem. Na početku sam mu proveravala telefone. On niti mi daje povoda da budem ljubomorna, mogla bih da ga pustim gde god - priznala je pevačica u emisiji Magazin in.

Podsetimo, pevačicu je izabranik verio na vrlo origininalan način. Naime, posle tačno godinu dana veze, zaprosio ju je u njenom omiljenom grčkom restoranu, a tokom ručka joj je uručio dva poklona.U prvoj kesici bila je narukvica, koja je bila samo uvod za glavni dar - verenički prsten, koji se krio u drugoj kesici.

Kurir.rs/M.K.

